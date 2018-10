Becali a cerut, Dica schimba din nou! Cum se modifica echipa de start FCSB dupa anuntul patronului: "Nu mai iese din echipa!"

Becali isi freaca mainile dupa ultimul meci al FCSB.

Olimpiu Morutan e noul star al liderului Ligii I. Mijlocasul a intrat in minutul 37 al partidei cu Hermannstadt si a rezolvat victoria cu doua pase de geniu.

Dupa meci, Becali a anuntat ca ii mareste salariul si ii fixeaza o claura incredibila de reziliere: 150 de milioane de euro!

Becali i-a dat si o veste proasta lui Florinel Coman, jucator cu un inceput bun de sezon. Fostul jucator de la Viitorul va trece pe banca.

Morutan si Coman nu sunt insa jucatori pe acelasi post, astfel ca Dica e nevoit sa isi roteasca din nou jucatorii. Coman juca in banda stanga, iar Tanase era al doilea varf, insa cu Morutan in teren, Tanase ar urma sa treaca in banda stanga, acolo unde nu a avut randament la fel de bun. Din spatele varfului a fost Morutan devastator de mai multe ori in acest sezon. Jucatorul adus de la Botosani i-a lansat de mai multe ori pe Gnohere si Tanase in deplasarea de la Hermannstadt direct in fata portii, iar acestia au si marcat golurile victoriei.

"E greu sa mai joace Florinel Coman acum, imi pare rau pentru el. Dar pe Morutan nu-l mai scoti acum din echipa, nu ai cum, e prea bun. Sunt Florin Tanase, Dennis Man, nu mai ai unde sa-i bagi pe toti acum. Morutan n-are cum sa nu mai joace", a spus Becali la ProX.

Asa ar arata echipa tip FCSB, fara accidentari. Balasa si Pintilii sunt insa accidentati pentru o perioada mai lunga, in timp ce Momcilovic va reveni curand la antrenamente.



Balgradean - R.Benzar, Planic, Balasa (Momcilovic), A.Stan - Nedelcu, Pintilii (O.Popescu) - Man, Morutan, Tanase - Gnohere





In pauza de iarna, Becali e gata sa-l transfere pe Vina de la Viitorul, chiar daca nu este 100% convins de valoarea mijlocasului. Ovidiu Popescu nu l-a convins pe patron.

"Sa vedem care va fi situatia lui Pintilii, daca isi revine nu mai facem transfer. Singurul jucator care ma intereseaza de la Viitorul e Vina, insa nu m-a convins complet", a anuntat Becali.