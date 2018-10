PROGRAMUL COMPLET al optimilor Cupei Romaniei! Cand joaca FCSB, CFR sau Craiova

A fost stabilit programul optimilor de finala din Cupa Romaniei.

Meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal se vor disputa in perioada 30 octombrie - 1 noiembrie, potrivit unui comunicat al Federatiei Romane de Fotbal, iar ordinea de desfasurare va fi urmatoarea:

AFC Hermannstadt – FC Voluntari, 30 octombrie, ora 16:30

Turris-Oltul Tr. Magurele – U Craiova 1948 Club Sportiv, 30 octombrie, ora 19:00

CSM Politehnica Iasi – FC Viitorul, 30 octombrie, ora 21:45

CS Mioveni – Sepsi OSK Sf. Gheorghe, 31 octombrie, ora 16:30

FC Universitatea Cluj – AFC Astra, 31 octombrie, ora 19:00

Gaz Metan Medias – CFR 1907 Cluj, 31 octombrie, ora 21:45

AFK Csikszereda – Dinamo, 1 noiembrie, ora 19:00

Dunarea Calarasi – FCSB, 1 noiembrie, ora 21:45

"In cazul in care jocurile din Cupa Romaniei urmeaza sa fie televizate in direct si sunt programate in nocturna, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalatie de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiata, care indeplineste conditiile regulamentare necesare disputarii jocului si televizarii", se mai arata in anuntul FRF.