Comisia Centrală a Arbitrilor a anunţat brigada de arbitri care va conduce ultimul act al Cupei României Betano, ediţia 2025/2026, programat miercuri la Sibiu, între Universitatea Cluj şi Universitatea Craiova, scrie news.ro.

Cine va arbitra finala Cupei României: se află la unul dintre cel mai bune sezoane ale carierei!

La centru se va afla Marian Barbu (37 de ani), aflat în faţa primei sale finale de Cupa României din carieră. Arbitrul din Făgăraş va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Marius Badea, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Ionuţ Coza.

În camera VAR se vor afla Iulian Dima (arbitru VAR) şi Cristina Trandafir (arbitru AVAR). Brigada este completată de rezerva de asistent Alexandru Vodă, iar prestaţia oficialilor va fi monitorizată de observatorul Adrian Comănescu.

Marian Barbu traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei, fiind un arbitru constant delegat atât în competiţiile interne, cât şi în cele organizate de UEFA. În sezonul 2025/2026, Barbu a condus 20 de partide în SuperLigă (incluzând sezonul regulat, play-off şi play-out). A fost, de asemenea, arbitrul ales pentru a conduce Supercupa României 2025 dintre FCSB şi CFR Cluj, acesta fiind primul meci cu un trofeu pe masă din palmaresul său.

De asemenea, Barbu a făcut parte din grupul arbitrilor de elită care au participat la cursul UEFA de vară de la Geneva, anul trecut, iar în acest sezon a oficiat meciuri în UEFA Champions League, Europa League şi Conference League.