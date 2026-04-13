Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, ora 21:30, LIVE TEXT

U Cluj este singura echipă din play-off cu parcurs perfect după trei runde. Echipa lui Cristiano Bergodi a urcat pe primul loc cu 36 de puncte și este la egalitate cu Universitatea Craiova, dar cu un golaveraj superior înainte de meciul direct.

Cele două echipe s-au distanțat în fruntea clasamentului. Următoarele două, Rapid și FC Argeș, au câte 31 de puncte, astfel că miza este cu atât mai specială pentru această partidă: echipa care va câștiga se poate considera mare favorită la titlu, după doar patru etape din play-off.

,,Șepcile roșii” s-au impus în runda precedentă, 2-1 în Giulești, și au ajuns la șapte succese la rând în campionat, aceasta fiind cea mai lungă serie cu victorii din istoria clubului în SuperLigă.

Oltenii au pierdut pe prima scenă doar un meci dintre precedentele 10 disputate în deplasare (1 februarie 2026, Farul - Universitatea Craiova 4-1), în rest au cinci victorii și patru rezultate de egalitate.

Sunt formațiile care au cele mai multe victorii pe durata actualei stagiuni, câte 19, dintre care câte 10 la cel puțin două goluri diferență.