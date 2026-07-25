Dinamo - Craiova, de la 20:30. Echipe probabile + cine este favorită în derby-ul etapei. Pronosticul lui Dan Chilom

Cu toate astea, Dinamo o prinde pe Universitatea într-un moment stresant dacă putem spune așa, când după înfrângerea de la Sofia împotriva lui Levski, din preliminariile UCL, 0-1, toate gândurile și energiile oltenilor sunt canalizate acum pe meciul retur de miercuri de pe Oblemenco, iar partida cu Dinamo cade pe locul secund în topul priorităților din Bănie.

Primul meci tare al începutului de campionat se joacă azi, pe Arcul de Triumf, de la ora 20:30, acolo unde Dinamo primește vizita campioanei, Universitatea Craiova. “Câinii” vin după o înfrângere la Ploiești în fața Petrolului, 0-1, după o partidă care a arătat cât se poate de clar, poate și conducerea observă, că lotul lui Nuno Campos are neapărat nevoie de întăriri.

Dinamo - U Craiova | Echipe probabile

Dinamo:

Bellaarouch – Opruț, Stoinov, Pascual, Duțu – Mărginean, Soro, Cîrjan, Armstrong – Musi, Pop

Craiova:

Sava – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu – Etim, Nsimba, Baiaram

În ultimele 10 partide directe, gazdele de azi, Dinamo, nu au reușit decât o singură victorie contra rivalei din Oltenia. În 2024, scor 2-1, atunci când marcau pt “câini”, Bani si Gnahore.

Universitatea are 5 titluri de campioană a României în palmares, în timp ce Dinamo are 18.

Deși partida va fi echilibrată, casele de pariuri o dau ușor favorită pe campioana în exercițiu.

Dinamo - 2.80

Egal - 3.25

Craiova - 2.60

Ambele echipe marchează - 1.85

Dacă analizăm partida strict din punct de vedere financiar, atunci lucrurile sunt clare: lotul Craiovei este cotat dublu față de lotul lui Dinamo.

Craiova - aproximativ 38 milioane €

Dinamo - aproximativ. 18 milioane €

Meciul se va disputa pe Arcul de Triumf, o arenă care poate găzdui cel mult 8000 de suporteri, puțin pentru o asemenea încleștare.

Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs, de 41 de ani, cu 304 prezențe în Superligă, si 99 de penaltiuri acordate.

Vom avea și azi un penalti in meci?

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează