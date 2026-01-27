Ipoteză șocantă lansată de Titi Aur după tragedia cu șapte morți de pe DN6

Ipoteză șocantă lansată de Titi Aur după tragedia cu șapte morți de pe DN6
Titi Aur a analizat tragedia de marți de pe DN6, soldată cu șapte morți, fani ai echipei PAOK Salonic.

PAOK Salonictiti aur
Șapte suporteri ai echipei din Salonic și-au pierdut viața, iar alți trei sunt internați în spital, după ce microbuzul care îi transporta spre Franța, pentru duelul cu Lyon, s-a izbit violent de un camion.

Din primele date, șoferul microbuzului a intrat într-o depășire, a acroșat o cisternă în momentul revenirii pe bandă, iar impactul l-a proiectat pe contrasens, unde s-a izbit violent de un TIR. Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, a analizat imaginile și dinamica impactului.

„Nu a fost o pierdere a controlului clasică”

Fostul campion de raliuri a spus că manevra șoferului ridică mari semne de întrebare, întrucât acesta avea timp să revină pe banda sa, dar traiectoria mașinii s-a modificat inexplicabil.

„Este special ce s-a întâmplat, pentru că nu a fost o pierdere a controlului clasică, adică nu mergea în linie dreaptă, și s-a dus pe contrasens, ceea ce am putea specula că a dormit, că a fost obosit. A făcut o depășire, nu chiar atât la limită, adică avea timp clar să se se revină pe banda din dreapta, doar că la un moment dat a virat mașina către stânga, ușor, câte puțin, dar a virat și s-a dus direct către TIR”, a explicat Titi Aur la Digi24.

Expertul a transmis că, cel mai probabil, nu oboseala a fost factorul principal, ci o situație neprevăzută apărută în fracțiunea de secundă de după depășire.

„O variantă ar putea fi că i s-a făcut rău chiar în acel moment șoferului. De adormit e mai puțin probabil, pentru că tocmai făcuse o depășire. Sau o distragere la care a fost atent - și asta se întâmplă în general la șoferii cu multă experiență, care fac curse lungi și care consideră că dacă tot au făcut zeci, sute mii de depășiri, ce mai contează o depășire și a considerat că a terminat de făcut depășirea între timp. Sau a intrat într-o discuție sau într-o polemică cu cineva din microbuz, sau s-a uitat în telefon, deci o distragere puternică, încât n-a mai ținut cont că mașina virează către stânga, dar a fost atât de evident că s-a dus drept către acel TIR sau, în fine, fără să încerce să evite, încât cred că starea șoferului a fost de inconștiență, inconștient în sensul că i s-a făcut rău sau era atent la altceva, pentru că un șofer care se uită înainte și care e atent la drum nu are cum să se ducă așa către stânga, să intre în TIR”, a mai punctat Titi Aur.

