OFICIAL Rapid și-a anunțat noul transfer: ”Promit implicare, dedicare și iubire”

Rapid și-a anunțat noul transfer: ”Promit implicare, dedicare și iubire” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid și-a prezentat noul jucător.

TAGS:
Rapidtransfer RapidTalisson
Din articol

Talisson (23 de ani), ajuns în România în ultimele zile, a fost prezentat oficial ca noul jucător al Rapidului, cu care a semnat un contract valabil pentru doi ani și jumătate.

Talisson, noul jucător de la Rapid

Prieten cu Leo Bolgado, care l-a și așteptat la sosirea în România, Talisson vine pentru a ”betona” compartimentul ofensiv al giuleștenilor. Joacă pe postul de extremă stângă, dar poate evolua și ca atacant, dar și în partea dreaptă.

Sud-americanul vine din Brazilia, de la RB Bragantino, echipă care l-a tot împrumutat în ultimii ani. Acum, Rapid l-a transferat definitiv, iar Talisson a oferit și o reacție după această mutare.

”Sunt bucuros că am ajuns la Rapid! Promit implicare, dedicare și iubire pentru acest club. Voi da totul pentru a face suporterii fericiți! Hai Rapid!”, a spus brazilianul.

  • Potrivit site-urilor de specialitate, noul jucător de la Rapid este evaluat la 500.000 de euro.

Robert Sălceanu, Dejan Iliev, Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan sunt jucătorii care Rapid i-a mai transferat în această pauză competițională.

Cum arată Superliga României la finalul etapei #23. FCSB, în cădere liberă. Rapid îi suflă în ceafă liderului Craiova

La finalul rundei cu numărul 23, Universitatea Craiova rămâne lider în clasament cu 46 de puncte. Rapid le suflă în coastă oltenilor cu 45 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo cu 44 de puncte.

Campioana FCSB (locul 11) s-a îndepărtat la cinci lungimi de zona de play-off, după ce a fost umilită ”acasă”, pe Arena Națională, de CFR Cluj, scor 1-4, care a urcat pe 9.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ARTICOLE PE SUBIECT
Fiorentina - Como 1-0, ACUM pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia
Fiorentina - Como 1-0, ACUM pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia
ULTIMELE STIRI
Fiorentina - Como 1-0, ACUM pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia
Fiorentina - Como 1-0, ACUM pe VOYO! Aflăm ultima calificată în sferturile Coppa Italia
Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”
Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”
Ipoteză șocantă lansată de Titi Aur după tragedia cu șapte morți de pe DN6
Ipoteză șocantă lansată de Titi Aur după tragedia cu șapte morți de pe DN6
FCSB, distrusă de arbitri în umilința cu CFR Cluj: ”E de cartonaș roșu!”
FCSB, distrusă de arbitri în umilința cu CFR Cluj: ”E de cartonaș roșu!”
Ilie Stan a exclus-o pe FCSB și a numit echipele care se bat la titlu: „E favorită”
Ilie Stan a exclus-o pe FCSB și a numit echipele care se bat la titlu: „E favorită”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

Șut, așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată la FCSB: ce i-au făcut arabii, impresionant!

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

S-au convins de Moruțan după 30 de minute! Primele concluzii după debutul la Rapid

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali

Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"

Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA



Recomandarile redactiei
Ipoteză șocantă lansată de Titi Aur după tragedia cu șapte morți de pe DN6
Ipoteză șocantă lansată de Titi Aur după tragedia cu șapte morți de pe DN6
FCSB, distrusă de arbitri în umilința cu CFR Cluj: ”E de cartonaș roșu!”
FCSB, distrusă de arbitri în umilința cu CFR Cluj: ”E de cartonaș roșu!”
Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”
Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”
Gigi Becali a dezvăluit ce i-a cerut un jucător de la FCSB în timpul ședinței: ”De câte ori te-am băgat, ai fost praf!”
Gigi Becali a dezvăluit ce i-a cerut un jucător de la FCSB în timpul ședinței: ”De câte ori te-am băgat, ai fost praf!”
Acord total! Transferul rezolvat de Barcelona
Acord total! Transferul rezolvat de Barcelona
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Cristi Manea rămâne fără soluții în Liga 1. "Avem locurile ocupate pe postul lui"
Cristi Manea rămâne fără soluții în Liga 1. "Avem locurile ocupate pe postul lui"
Ce i-a spus Gică Hagi lui Mihai Aioani, înainte să plece la Rapid
Ce i-a spus Gică Hagi lui Mihai Aioani, înainte să plece la Rapid
Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"
Transfer anunțat la Rapid după victoria cu UTA: "Mâine semnăm actele!"
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!