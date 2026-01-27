Talisson (23 de ani), ajuns în România în ultimele zile, a fost prezentat oficial ca noul jucător al Rapidului, cu care a semnat un contract valabil pentru doi ani și jumătate.



Talisson, noul jucător de la Rapid



Prieten cu Leo Bolgado, care l-a și așteptat la sosirea în România, Talisson vine pentru a ”betona” compartimentul ofensiv al giuleștenilor. Joacă pe postul de extremă stângă, dar poate evolua și ca atacant, dar și în partea dreaptă.



Sud-americanul vine din Brazilia, de la RB Bragantino, echipă care l-a tot împrumutat în ultimii ani. Acum, Rapid l-a transferat definitiv, iar Talisson a oferit și o reacție după această mutare.



”Sunt bucuros că am ajuns la Rapid! Promit implicare, dedicare și iubire pentru acest club. Voi da totul pentru a face suporterii fericiți! Hai Rapid!”, a spus brazilianul.

