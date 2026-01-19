Saga transferului lui Andre Duarte de la Ujpest la campioana României se apropie de final, în ciuda piedicilor puse de oficialii din Ungaria.



Deși MLSZ (Federația Maghiară de Fotbal) a refuzat inițial eliberarea Certificatului Internațional de Transfer (ITC), susținând demersul celor de la Ujpest care acuzau o reziliere abuzivă a contractului, jurnaliștii de la Budapesta au lăsat de înțeles că blocajul nu mai poate fi menținut.



„Federația Maghiară de Fotbal nu și-a dat acordul pentru finalizarea transferului lui Duarte, dar românii își pot atinge oricum scopul”, au titrat cei de la csakfoci.hu, luni.



„Poate intra pe teren legitim”



Maghiarii au explicat că refuzul federației de la Budapesta devine nul în fața deciziei forului mondial. Chiar dacă în baza de date a MLSZ fundașul figurează încă la Ujpest, procedura de urgență dictată de FIFA permite legitimarea fotbalistului.



„Luni, dacă federația maghiară refuză să pună în aplicare decizia FIFA, jucătorul va fi înregistrat fără acel ITC”, a notat sursa citată, care a punctat că Duarte ar putea debuta pentru FCSB chiar etapa viitoare: „Astfel, apărătorul portughez poate intra pe teren în mod legitim la meciul de duminică al echipei, împotriva celor de la CFR Cluj. Și sunt șanse mari să joace titular în această întâlnire”.



Duarte a ratat primul meci oficial din 2026, înfrângerea cu FC Argeș (scor 0-1), tocmai din cauza acestui blocaj birocratic, dar este așteptat să intre direct în primul „11” în derby-ul cu CFR Cluj, programat duminică, de la ora 20:00.

