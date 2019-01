De la West Ham, la FCSB! Mutare de ultim moment reusita de Becali: "Mai sunt mici detalii, dar noi ne-am inteles!"

FCSB continua campania de achizitii.

De aceasta data, Becali cumpara si pentru echipa a doua a clubului. Daca la echipa mare i-a adus pe Stoian, Matei si Hora, patronul FCSB incepe sa acorde atentie sporita si echipei secunde.

Astfel, tanarul mijlocas Mihai Nitescu va semna in aceste zile cu FCSB. Nitescu a sustinut probe de joc, insa nu i-a convins pe englezi. S-a intors in Romania si a intrat deja in programul de pregatire cu echipa a doua a FCSB.



”Mici detalii legate de conditiile pentru jucator, noi ne-am inteles cu FCSB”, a declarat pentru ziaruldeprahova.ro Iulian Cojocaru, antrenorul celor de la Petrosport, echipa la care evolua Nitescu.