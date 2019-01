Campioana RUPE TOT! Visul FCSB se implineste la Cluj! Ce golaveraj IREAL are Olimpia Cluj dupa 8 etape in Superliga feminina

Olimpia Cluj n-are nicio emotie in lupta pentru titlu.



Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Dupa 8 etape, e prima in clasament, cu maximum de puncte. A doua clasata, Universitatea Alexandria, e la 8 puncte distanta! Olimpia nu i-a dat nicio sansa vreuneia dintre adversarele pe care le-a intalnit de la inceputul sezonului. Are golaveraj 41-1! Singurul gol primit de campioana Romaniei a venit pe 7 octombrie, in meciul cu Fair Play Bucuresti. Fetele din Capitala au plecat insa foarte triste din Ardeal: au luat 9!

Cele mai stranse victorii ale Olimpiei au fost cu Universitatea Galati si Universitatea Alexandria, ambele cu 2-0 in deplasare. In Cupa, Olimpia a trecut cu 18-2 de Olimpic Star Cluj!