Gnohere, decizie SOC! Mutarea ce poate trada un transfer spectaculos! Anunt neasteptat despre golgheterul FCSB

Gnohere a ratat meciurile amicale de iarna din cauza unei accidentari.

Harlem Gnohere a fost cel mai important atacant al lui FCSB in tur, iar Becali a vrut sa-l vada. Nu s-a inteles la bani cu arabii de la Al Nassr si a decis sa-l mai pastreze pe "Bizon" pana in vara la FCSB. Intre timp, presa din Spania a anuntat ca Gnohere este dorit la Madrid, de Rayo Vallecano.

Chinuit de o accidentare mai veche, Gnohere a ratat partidele amicale din Spania, dar Mihai Teja a anuntat ca atacantul isi va relua pregatirile 100% alaturi de colegii sai de duminica.

Intre timp, Gnohere si-a rezolvat o problema mai veche. S-a impacat cu fiica lui Mircea Rednic, Luana, cea care i-a fost impresar la sosirea in Romania. Gnohere a renuntat la serviciile Luanei in momentul in care a decis sa plece de la Dinamo la FCSB, iar aceasta l-a dat in judecata. Dupa mai multe schimburi de replici in presa si un proces castigat de Luana, Gnohere a fost "condamnat" sa plateasca un comision de 30.000 de euro. Cu toate astea, instanta a decis sa le acorde sansa celor doua parti sa se intealaga amiabil, scrie Cancan.

Becali, despre transferul lui Gnohere: Risc titlul pentru 5 milioane!

“Eu nu stiu nimic de Rayo. Dar, daca ati citit, poate fi ceva adevarat. Eu zic ca e un pret corect si asa. Dar nu vreau sa risc titlul pentru trei milioane! Pentru cinci milioane il risc. Si, in plus, ce atacant sa iau in locul lui Gnohere? Mie imi pare putin rau pentru ca nu l-am luat pe Cristea, ca eu am vrut sa-l iau. Dar, daca oamenii mei, echipa mea, nu l-au vrut, atunci nu o sa imi mai para. Asa a facut Dumnezeu pana la urma, nu a fost sa fie”, a spus Becali pentru ProX.



"Daca va pleca Gnohere, ii avem pe Hora si pe Rusescu. Teja mi-a zis ca Rusescu e genul de atacant care ii place. Dar probabil ca vom mai lua inca un varf. Stati intai sa vedem daca pleaca Gnohere”, a mai spus Becali.



Teja: Gnohere revine de duminica

Mihai Teja a vorbit inainte de revenirea din Spania despre situatia lui Gnohere. Atacantul a primit doua zile libere si a plecat la familie in Charleroi, iar duminica va reveni la antrenamente.

"Nu vreauu sa vorbesc despre posibilitatea plecarii lui Gnohere, am 3 atacanti, sunt multumit de toti trei. Nu vreau sa vorbesc despre situatii ipotetice. Nu stiu de oferte pentru Gnohere, vorbiti cu patronul. Gnohere a avut niste probleme pe care le acuza de mult timp, s-au rezolvat si va incepe 100% duminica cu echipa.

Ma asteptam ca Hora sa dea gol, astept sa dea multe goluri, e jucator bun cu experienta, cu siguranta ca are valoare daca a venit aici", a spus Teja.