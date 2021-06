DDB, informatii de ultima ora despre posibila intrare in insolventa a lui Dinamo! "Ati fi aflat de la noi!"

Fanii DDB lupta pentru a o tine pe Dinamo in viata.

Dinamo a scapat din nou la limita de retrogradare, iar suporterii dinamovisti cauta o solutie pentru a-si tine clubul in viata.

Potrivit lui Ioan Andone, Dinamo ar avea in momentul de fata debite de sapte milioane de euro, suma mult prea mare pentru a putea fi acoperita de suporterii din DDB.

O solutie pentru iesirea clubului din impas ar fi insolventa, lucru despre care s-a scris in presa zilele acestea, insa solutia este respinsa cu vehementa de suporterii din DDB.

"SUNTEM INCA IN PICIOARE SI CONTINUAM LUPTA!

Virtual si real, Dinamo e pe umerii nostri si are in continuare nevoie de noi. Avem in fata un nou inceput. Strangem randurile si umplem tribunele, pentru ca, deocamdata, acestia sunt singurii bani prin care Dinamo poate merge mai departe.

Dinamo este primul club din lume sustinut de socios, care umplu tribunele unei arene de acasa pentru meciurile din cantonament!

https://www.bilete.ro/.../cantonament-15-iunie-10-iulie...

Un bilet costa 5 lei. O distribuire e gratis, dar ajuta foarte mult. La fel cum ajuta si postarea biletelor la comentarii, pentru ca ii incurajeaza si pe altii.

Si inca ceva foarte important. Daca ar fi fost adevarata informatia despre insolventa, ati fi aflat de la noi", au scris cei de la DDB pe Facebook.