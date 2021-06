Dinamo face patru transferuri! Care sunt jucatorii care se intorc pe Stefan cel Mare

Dinamo a scapat de retrogradare in sezonul 2020-21, insa urmatoarea stagiune va fi mult mai dificila pentru "cainii rosii".

Fanii din cadrul programului DDB au reusit sa finanteze clubul dinamovist in ultimul an, dar in continuare echipa are o multime de datorii care vin din urma. Totusi, pe Stefan cel Mare se vor intoarce patru jucatori care au fost imprumutati in stagiunea precedenta: Liviu Gheorghe (de la Axiopolis), Mihai Neicutescu (de la Chindia), Andrei Florescu (de la Metaloglobus) si Gabriel Raducan (de la Otelul).

Fostul antrenor al lui Dinamo, Adrian Mihalcea crede ca ii va fi foarte greu clubului sa continue in acest mod, chiar daca este si el membru DDB.

"Nu stiu cat o vor mai putea duce si cei din DDB, ei fac eforturi mari, stiu asta pentru ca sunt membru. Contribui acolo cu cat trebuie, dar este din ce in ce mai greu si parca vin prea multe datorii din urma.

Numai Dumnezeu stie cum se va termina. Datoriile sunt extrem de mari, datorii facute cu mult timp inainte. Nu stiu cine ar putea sa vina si sa plateasca acea suma necunoscuta, dar foarte mare", a spus Mihalcea, potrivit Digi Sport.