David Caiado a spus tot dupa plecarea de la FCSB: "Am semnat un contract pana la finalul sezonului acolo, acesta este adevarul"

David Caiado a povestit scurta sa experienta pe care avut-o la FCSB.

El a fost unul dintre fotbalistii de la Hermannstadt pe care Gigi Becali i-a luat pentru meciul din preliminariile Europa League cu Slovan Liberec. FCSB a fost lovita de COVID-19 inainte de acest meci si a avut nevoie de mai multi jucatori pentru a trimite in teren un prim 11 apt. Pe langa Caiado, FCSB l-a transferat si pe Karanovic tot de la Sibiu, dar si pe Gabi Enacge liber de contract.

FCSB a pierdut cu 0-2 partida din turul 3 preliminar Europa League contra lui Liberec, iar Caiado a povestit ca totul s-a desfasurat foarte repede si a inteles ce s-a intamplat de abia dupa ce partida s-a terminat.

De asemenea, portughezul a recunoscut ca semnat un contract valabil pe un an cu FCSB, dar dupa ce a discutat cu antrenorul echipei, a hotarat sa se intoarca la clubul patronat de Anamaria Prodan.

"Totul s-a intamplat foarte repede. M-au sunat cu o seara inainte de meci, am ajuns la 2 dimineata in Bucuresti, la baza lor, apoi am facut testul la dimineata. S-a intamplat totul foarte repede. Inainte de meci nu am avut timp sa dorm sau sa absorb totul. Nu puteam sa ma gandesc decat la ceea ce mi s-a transmit, ca pot sa ajut Romania si ca pot sa ajut clubul sa atinga faza urmatoare din Europa League. Nu a fost posibil, dar din partea mea, cred ca am dat totul ca sa ii ajut.

A fost ciudat. Cum v-am spus, a fost foarte dificil pentru mine sa absorb totul intr-un timp atat de scurt. A fost un moment, sa traiesti acest moment, sa dai tot ce ai mai bun in timpul meciului... Abia dupa meci am avut timp sa ma gandesc la ce s-a intamplat si am simtit ca s-a petrecut totul prea repede. Abia atunci am realizat.

Am semnat un contract pana la finalul sezonului acolo, acesta este adevarul. Dar am avut o discutie cu antrenorul in ziua in care am plecat, sau cu o zi inainte, si mi-a transmis ca ar vrea sa se bazeze pe mine pana la finalul sezonului, pentru ca sunt un jucator cu experienta, dar mi-a spus ca si probabilitatea sa joc nu era foarte mare. Dupa cum stiti, cei mai buni jucatori de pe pozitia mea sunt deja acolo. Asa ca m-am gandit ca, la varsta mea, e mai bine sa ma intorc la echipa mea. Ma simt foarte bine aici, ma inteleg bine cu antrenorul si cu coechipierii, contruim ceva foarte bun. Am simtit ca trebuie sa ma intorc", spus David Caiado pentru TelekomSport.

FCSB va juca in aceasta seara impotriva lui Hermannstadt, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1.