Jucatorul care a refuzat FCSB ca sa ramana la Hermannstadt s-a despartit de club! Anuntul echipei din Sibiu

David Caiado si Hermannstadt au ajuns la o intelegere amiabila de reziliere a contractului, a anuntat echipa din Sibiu pe contul oficial de Instagram.

Mijlocasul portughez a fost adus de urgenta la FCSB, in toamna trecuta pentru meciul cu Slovan Liberec, scor 0-2, din turul doi preliminar al Europa League. Pentru acea partida, echipa lui Toni Petrea a avut multi indisponibili din cauza COVID-19 si a fost nevoie sa faca tranferuri de urgenta pentru a alinia un prim 11.

Toni Petrea a insistat ca el sa ramana la FCSB, cel putin pana in iarna, cand se finaliza imprumutul, dar jucatorul lusitan a preferat sa se intoarca la Sibiu.

Astaz, Hermannstadt a anuntat despartirea de jucatorul care a afost adus liber de contract in 2019-2020. El a adunat in Liga 1, 21 de aparitii si a reusit 3 pase decisive.

"Mult succes in cariera, David Caiado!

A.F.C.Hermannstadt si mijlocasul ofensiv portughez David Caiado au ajuns astazi la o intelegere amiabila in privinta rezilierii intelegerii contractuale. David a venit la FCH liber de contract in sezonul 2019-2020 si a bifat aici 21 de aparitii, reusind 3 pase de gol in Liga 1.

Ii multumim fostului nostru decar pentru aportul sau si ii dorim mult succes in cariera!", a fost anuntul clubului pe Instagram.