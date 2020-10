Revenire importanta la FCSB inainte de duelul cu FC Hermannstadt! S-a refacut si e gata sa intre pe teren dupa 4 luni de absenta!

Din articol Cine sunt absentii din lotul lui Petrea

FCSB se pregateste de meciul cu FC Hermannstadt.

"Ros-albastrii" au primit o veste buna inaintea duelului cu echipa din Sibiu. Razvan Oaida, jucator de baza in sezonul trecut, este apt sa revina pe teren dupa aproape 4 luni de absenta.

El a lipsit din cauza unei rupturi musculare suferite in iunie, care s-a agravat dupa cateva saptamani. In ultimele zile, insa, mijlocasul a revenit la antrenamente si poate fi trimis in teren de Toni Petrea in duelul de luni seara.

Cel mai probabil, Oaida va fi rezerva tinand cont de faptul ca ultima lui prezenta pe teren a avut loc pe 14 iunie.

Chiar daca revenirea lui Oaida este o veste buna, antrenorul "ros-albastrilor" nu scapa de absentele importante din lot. Toni Petrea nu va putea conta, in meciul cu FC Hermannstadt, pe Octavian Popescu si Aristidis Soiledis, care au fost depistati pozitiv cu Covid-19, Darius Olaru, care mai are o etapa de suspendare, si Lucian Filip, Dragos Nedelcu si Florinel Coman, care sunt accidentati.

In aceste conditii, echipa de start a FCSB-ului ar putea arata astfel: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Vina, Popescu, Tanase - Man, Bus, Morutan.

Meciul dintre FCSB si FC Hermannstadt este programat luni, de la ora 21:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.