Dezvaluiri din izolare! Un jucator de la FCSB a vorbit despre infectarea cu Covid-19! Cum se simte si de unde a luat virusul 

FCSB nu a scapat inca de problemele cauzate de noul coronavirus.

Doi fotbalisti mai sunt infectati cu Covid-19 in acest moment. Unul dintre ei este grecul Aristides Soiledis, care a dezvaluit cum se simte.

Fundasul a vorbit, din izolare, despre modul in care s-a infectat cu noul coronavirus si despre starea lui de sanatate.

"Nu am simptome. Sunt unul dintre norocosii care nu au simtit nimic. Fara febra, fara pierderea gustului, fara dureri de cap, fara dureri de gat. Nimic, nimic. Sunt complet asimptomatic.



In fiecare saptamana facem teste cu echipa. Eu si alte doua persoane am ramas pozitivi. Din pacate, toata echipa a trecut prin asta. Chiar si medicii, si kinetoterapeutii. Nu stiu cum am reusit, fiindca am stat mereu in casa.



Mi-am facut antrenamentele si m-am intors acasa. Poate am atins un obiect la centrul de antrenament", a spus Soiledis, potrivit TelekomSport.