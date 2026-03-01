Real Madrid, update după accidentarea lui Kylian Mbappe: ”Situația este foarte clară”

Obligat să ia o pauză de la Real Madrid din cauza durerilor la genunchiul stâng, Kylian Mbappé „trebuie să se recupereze pentru a reveni la 100%”, afirmă antrenorul Alvaro Arbeloa, potrivit news.ro.

După victoria zdrobitoare a FC Barcelona de sâmbătă împotriva formaţiei Villarreal (4-1), echipa lui Alvaro Arbeloa se află provizoriu la patru puncte de primul loc în LaLiga, fiind obligată să câştige luni împotriva formaţiei Getafe, pentru a rămâne în cursă.

Un meci pe care Kylian Mbappé îl va rata, fiind deja absent săptămâna aceasta împotriva Benficăi (2-1), în returul barajului din Liga Campionilor, din cauza durerilor la genunchiul stâng.

Deocamdată nu s-a comunicat nicio dată pentru revenirea sa în competiţie. „Situaţia este foarte clară pentru noi. Trebuie să se refacă pentru a reveni la 100% şi cu încredere”, a declarat Arbeloa duminică, în cadrul unei conferinţe de presă. „Vom vedea zi de zi. Depinde de el să vadă cum se simte pe parcursul zilelor. Deocamdată, este mai bine să nu stabilim un termen şi să se bazeze pe senzaţiile sale. În funcţie de asta, vom lua decizii. Vrem să revină 100% şi, când va fi cazul, se va întoarce”, a completat tehnicianul merengue.

Miercuri, Arbeloa spusese deja că nu ştie exact cât timp va fi indisponibil căpitanul echipei Franţei (27 de ani). „Cred că nu va fi o chestiune de zile. Va dura ceva mai mult, sperând că totuşi cât mai puţin posibil. Nu pot să vă spun diferenţa dintre dureri şi o accidentare, dar sper că nu este foarte grav", a explicat el.

În mijlocul unui calendar încărcat, Real Madrid va înfrunta în curând Manchester City în optimile de finală ale Ligii Campionilor (manşa tur pe 11 martie pe stadionul Bernabéu, manşa retur pe 17 martie pe stadionul Etihad).

