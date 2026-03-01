Adrian Petre (28 de ani) s-a prezentat joi, 26 februarie 2026, la sediul Federația Română de Fotbal, unde a fost audiat de Comisia de Integritate în cazul „CS Păulești”, informează Liga 2.

Adrian Petre, chemat la FRF în „dosarul CS Păulești”

Fost jucător la FCSB și campion cu Farul Constanța, Petre a evoluat în acest sezon la formația din Liga 3 aflată în centrul anchetei privind trucarea unor meciuri pentru pariuri.

Miercuri au avut loc 34 de percheziții în mai multe județe, iar patru persoane au fost reținute, printre care și Gabriel Matei. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul ar fi de aproximativ 840.000 de lei.

Anchetatorii susțin că pariurile ar fi fost plasate atât online, cât și în agenții stradale, pentru a crea aparența legalității, în condițiile în care rezultatele ar fi fost prestabilite.

Poliția Română a transmis că 21 de persoane au fost conduse la audieri, iar cercetările continuă, cu sprijinul Departamentului de Integritate din cadrul FRF.

Prima reacție dinspre club: „Nu știu nimic despre asta”

CS Păulești este un club susținut de Primăria comunei, iar Sport.ro a încercat să obțină un punct de vedere oficial.

Primarul Sandu Tudor nu a putut fi contactat, însă viceprimarul Adrian Banu ne-a răspuns și a declarat că nu are cunoștință despre anchetă.

„Nu știu nimic despre lucrul ăsta. Chiar nu pot să vă spun nimic. Chiar nu știu nimic despre evenimentul ăsta, credeți-mă! Nu am nicio cunoștință”, a spus viceprimarul pentru Sport.ro.

CS Păulești a fost fondat în 1959 și a trecut prin mai multe reorganizări de-a lungul timpului. Clubul a reușit promovarea în Liga 3 în 2016 și din nou în 2022, după câștigarea barajului de promovare.

În sezonul trecut, echipa a evoluat în Seria 5, alături de formații precum Tunari, Blejoi sau Flacăra Moreni. La începutul acestui an, conducerea a luat decizia radicală de a renunța la întreg lotul, fără explicații clare la acel moment. DETALII AICI