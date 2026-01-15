FCSB s-a întors în țară după cantonamentul din Antalya

După 10 zile de cantonament în Turcia și un amical pierdut contra lui Beșiktaș, scor 1-2, FCSB a revenit joi după-amiază la București.



Alături de jucătorii și componenții staff-ului celor de la FCSB s-a aflat și Constantin Budescu, fostul jucător al campioanei, acum liber de contract.

Mijlocașul a fost și el prezent în Antalya pentru a se antrena și a încerca să rămână în formă înaintea unei noi experiențe în carieră.

FCSB nu va rămâne mult timp în București. Vineri, de la ora 20:00, este programată partida cu FC Argeș, de la Mioveni, în runda cu numărul 22 din Superliga. Campioana este obligată să învingă pentru a urca, măcar temporar, pe loc de play-off.

