FCSB s-a întors în țară după cantonamentul din Antalya
După 10 zile de cantonament în Turcia și un amical pierdut contra lui Beșiktaș, scor 1-2, FCSB a revenit joi după-amiază la București.
Alături de jucătorii și componenții staff-ului celor de la FCSB s-a aflat și Constantin Budescu, fostul jucător al campioanei, acum liber de contract.
Mijlocașul a fost și el prezent în Antalya pentru a se antrena și a încerca să rămână în formă înaintea unei noi experiențe în carieră.
FCSB nu va rămâne mult timp în București. Vineri, de la ora 20:00, este programată partida cu FC Argeș, de la Mioveni, în runda cu numărul 22 din Superliga. Campioana este obligată să învingă pentru a urca, măcar temporar, pe loc de play-off.
Dani Coman, înainte de FC Argeș - FCSB: "Terenul va fi în condiții foarte bune"
Cu câteva zile înaintea meciului de la Mioveni, au apărut numeroase discuții despre starea gazonului, dar și despre un așa-zis boicot al celor de la FCSB, care ar fi amenințat că nu vor juca dacă terenul va fi înghețat.
FC Argeș dă însă toate asigurările că terenul de la Mioveni se va prezenta într-o stare bună. Dani Coman, președintele piteștenilor, spune că nu s-a gândit în niciun moment să apeleze la vreun tertip prin care să dezavantajeze campioana.
"Terenul, la ora jocului, va fi în condiții foarte bune. Nu sunt adeptul ideii că FCSB are o echipă tehnică și să nu aibă posibilitatea să paseze. Îmi doresc să jucăm fotbal, să avem cel mai bun teren, iar cine e cel mai bun să câștige.
Dacă începem cu chestii de genul ăsta, fotbalul și viața te pedepsesc. Eu nu sunt adeptul unor astfel de lucruri pentru că nu sunt normale.
Există degivrare, va fi dat drumul la degivrare încă de azi (n.r - miercuri). Dacă nu aveam degivrare, nu luam licența. Sunt niște lucruri și o presiune mediatică care nu ne distrag de la ceea ce avem de făcut", a spus Dani Coman, pentru PRO TV.