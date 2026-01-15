Mihai Toma (18 ani), fotbalistul U21 al campioanei en-titre FCSB, a susținut că el și coechipierii săi nu trebuie să acuze calitatea gazonului la reluarea Superligii, după ce s-au pregătit în Antalya.

Mihai Toma, mesaj mobilizator înainte de FC Argeș - FCSB

FCSB o va înfrunta în deplasare, la Mioveni, pe FC Argeș vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00. Toma a transmis că roș-albaștrii nu își mai permit pași greșiți în campionat.

Referitor la adversara propriu-zisă, puștiul campioanei en-titre a apreciat despre FC Argeș că reprezintă o echipă foarte bună. Toma s-a întrebat cum se vor descurca piteștenii fără brazilianul Caio, transferat la Riga recent pentru 700.000 de euro.

„Nu cred că asta ar fi o problemă pentru noi (n.r.- faptul că la întoarcerea în țară din Antalya terenurile se vor prezenta rău). Nici temperatura nu cred, dar mai ales de teren nu putem să vorbim pentru că jucăm pe orice teren.

Fiecare meci este important. Trebuie să jucăm fiecare meci ca să câștigăm 3 puncte, să aducem victorii și să terminăm campionatul regulat cât mai sus.

Toma: „Avem puncte de recuperat și este o presiune”

Avem puncte de recuperat și este o presiune. Fiind doar 9 meciuri, câte mai avem, este și un timp scurt. Nu mai ne permitem să pierdem nimic, trebuie să câștigăm majoritatea meciurilor.

FC Argeș este o echipă foarte bună. Să vedem după plecarea lui Caio ce ne așteaptă. Dar din câte i-am urmărit așa, sunt o echipă foarte bună. Mai ales ca nou-promovată au legat foarte multe victorii la rând”, a declarat Mihai Toma.



FC Argeș ocupă locul 5 în Superliga României cu 34 de puncte. FCSB se află pe poziția a 9-a, la 4 „lungimi” distanță. Cele două grupări vor disputa prima partidă din campionat în 2026.

