Antoine Baroan (25 de ani) a fost adăugat pe lista neagră de Costel Gâlcă la începutul lui decembrie 2025. Atacantul a evoluat ultima dată pentru Rapid în eșecul de la Cluj cu CFR, scor 0-3, în etapa #17 din sezonul regulat al Superligii României.



Reacția lui Antoine Baroan după ce a plecat de la Rapid + Detaliile transferului



Giuleștenii l-au trimis pe Baroan sub formă de împrumut la AFS, ”lanterna roșie” din primul eșalon al Portugaliei. AFS are și o opțiune de cumpărare definitivă pentru Baroan la finalul actualei stagiuni.



”Antoine Baroan a fost împrumutat la AFS, formație din prima ligă din Portugalia, până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare. Sosit la Rapid în vara anului trecut, atacantul francez de 25 de ani a bifat 15 apariții în acest sezon, reușind două goluri.



Mult succes, Antoine!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.



În cadrul comunicatului, Rapid a inserat și declarația de despărțire a lui Antoine Baroan, care le-a urat colegilor săi mult succes în finalul de sezon.



”Vă mulțumesc tuturor de la Rapid și vă urez mult succes în restul sezonului!”, a transmis Baroan.



Pe Baroan, Rapid a plătit 400.000 de euro în vara lui 2025. Adus de la FC Winterthur (Elveția), francezul a bifat pentru trupa din Grant 15 apariții, două goluri și o pasă decisivă.

