Înainte de reluarea sezonului din Superliga, Gigi Becali a explicat strategia la care FCSB ar fi tentată să apeleze la meciurile din 2026 în privința jucătorului U21.



Gigi Becali: "Stoian în locul lui Bîrligea și Cisotti în locul lui Toma, schimbările de la pauză"

Mihai Toma ar urma să fie titularizat în campionat, iar la pauză vor fi așteptate două modificări pentru a putea fi schimbat jucătorul U21: Juri Cisotti în locul lui Toma, iar Alexandru Stoian în locul lui Daniel Bîrligea.



Becali spune că vrea să îi ofere mai multe șanse în 2026 lui Alexandru Stoian, atacantul de care cei din staff au fost foarte mulțumiți în cantonamentul din Antalya.



"Cu FC Argeș o să joace Dawa. S-ar putea să joace Lixandru în locul lui Cisotti. Cisotti o să-l înlocuiască pe Toma la pauză, iar Bîrligea va fi înlocuit de Stoian. Asta am spus să fie strategia: Stoian în locul lui Bîrligea, Cisotti în locul lui Toma.



Astea vor fi mutările și în timpul campionatului pentru a putea să-l promovăm pe Stoian. Le-a plăcut foarte mult de el în cantonamentul lui și l-au pus să corecteze niște mișcări", a spus Gigi Becali, la Digisport.