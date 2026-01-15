Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui

Novak Martinovic, care la 31 ianuarie va împlini 41 de ani, a ajuns în România în 2009, fiind transferat de Pandurii Târgu Jiu de la OFK Beograd, din țara natală. Sârbul a fost transferat de FCSB apoi, în vara anului 2010, unde a petrecut aproape trei sezoane.

Novak Martinovic a câștigat cu FCSB, în sezonul 2012-2013, titlul de campion, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, și încă se simte legat de perioada petrecută în România.

Novak Martinovic a ieșit din fotbal momentan

Sârbul a avut cea mai mare cotă pe piață de 1.2 milioane de euro, în ultimul sezon petrecut pentru formația bucureșteană. Martinovic a înscris opt goluri în 52 de partide pentru actuala campioană a României, iar în trecut el a mai jucat la Borca, Beograd, Smederevo, Pandurii, FCSB, WH Zall și Red Star.

Martinovic s-a retras din cariera de fotbalist în vara anului 2019, după o experiență în țara natală, la OFK Belgrad, dar a mai jucat într-o țară străină în afara României, în China, în perioada ianuarie 2013 – iulie 2013, la WH Yangtze, unde a plecat chiar de la FCSB.

Fostul fundaș Novak Martinovic are două restaurante în Belgrad

Fostul fundaș s-a mai distanțat de fotbal, pentru că nu mai are o funcție în fenomen, deși ia în calcul să revină cândva, ca antrenor. Acum se ocupă de afacerile pe care le are în Serbia, unde și-a deschis două restaurante.

”(...) am deschis două restaurante în Belgrad, așa că asta fac în mare parte. Am fost antrenor secund la două cluburi diferite (n.r. – în trecut).

Desigur, există dorința de a deveni antrenor, dar deocamdată nu este un obiectiv realist, iar anumite persoane din unele cluburi reprezintă și ele o problemă”, a spus Martinovic, citat de publicația Meridian Sport, din Serbia.

