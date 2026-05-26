Daniel Pancu tocmai a încheiat un sezon reușit la CFR Cluj, unde a dus echipa în cupele europene, calificând-o în preliminariile UEFA Conference League. Deși și-a îndeplinit obiectivul, despărțirea de formația din Gruia pare inevitabilă, în condițiile în care relația cu conducerea s-a deteriorat în ultimele luni.

În spațiul public a apărut inclusiv varianta unei reveniri imediate la Rapid, club unde Pancu a mai antrenat între 2018 și 2020.

Daniel Pancu, sunat de un fost conducător din Giulești: „I-am spus că trebuie să facă asta”

În acest context, fostul conducător al Rapidului, Grigore Sichitiu, a vorbit deschis despre situația lui Pancu și despre direcția pe care ar trebui să o urmeze antrenorul în carieră, mai ales în raport cu experiența de la CFR Cluj.

„Și pe mine m-a surprins că nu a fost diplomat, dar au nevoie de cineva pentru că au epurat rapidiștii din club. Au nevoie să apropie mai mulți suporteri, nu mai este nimeni în conducere legat de tradiția clubului, după ce l-au refuzat pe Săpunaru”, a spus Sichitiu la sptfm.ro.

Acesta a explicat și că Pancu ar fi trebuit să gestioneze altfel relația cu CFR Cluj, în ciuda tensiunilor apărute la final de sezon.

„Eu l-am adus la Rapid de la Iași. E un moldovean cu spirit de oltean. Nu îmi doream să încheie relația cu CFR cu un scandal. Trebuia să se despartă civilizat de un club unde a reușit rezultate pe care nimeni nu le poate contesta”, a adăugat fostul oficial giuleștean.

„Am vorbit cu el și i-am spus că trebuia să se adapteze la un club care a obținut rezultate mari, nu putea schimba el lumea. Pancu are nevoie de o conducere care să îl susțină și să îl lase să ia deciziile lui. Să nu vină tot felul de oameni să îi aducă jucători”, a mai spus acesta.

Pancu anunță 4 reveniri la Rapid și o posibilă schimbare de sistem

O primă mutare importantă pe care Pancu ar putea să o facă la Rapid ar fi schimbarea sistemului. Antrenorul recunoaște că s-a gândit deja la trecerea într-o formulă cu trei fundași centrali.

"Chiar aseară mă gândeam la formula cu 3 stoperi, un 3-4-2-1, pe care l-am jucat mult cu Mircea Lucescu la Beșiktaș. La Rapid, tot cu nea Mircea, am jucat 3-5-2, iar cu Răzvan 3-4-3. Poate fi o variantă sistemul cu 3 stoperi la Rapid", a mai spus Pancu.

Tehnicianul a anunțat și revenirile din împrumut ale unor jucători tineri: portarul Bogdan Ungureanu (Sepsi), fundașul Cristi Ignat (Petrolul) și extremele Omar El Sawy (U Cluj) și Rareș Pop (Petrolul).

"Rapid are mulți jucători tineri care se întorc, jucători pe care îi cunosc. Clubul a investit foarte mult timp în anii ăștia și nu a cules nimic. Vor reveni Rareș Pop, El Sawy, Ignat, Ungureanu. Sunt toți jucători eligibili pentru regula U21. Pentru patron este cu siguranță un obiectiv întinerirea echipei pentru că l-am auzit vorbind despre aspectul ăsta", a mai spus Pancu.