Gabriel Boldici, fostul portar al Craiovei Maxima care a cucerit două eventuri cu echipa din Bănie (1981 și 1991), numește jucătorii esențiali din actualul lot al Universității.

Întrebat care sunt fotbaliștii care i-au plăcut cel mai mult în acest sezon, Boldici l-a numit mai întâi pe goalkeeperul Laurențiu Popescu, „care a avut o contribuție mare la câștigarea Cupei României”, iar dintre jucătorii de câmp i-a remarcat în mod special pe Anzor Mekvabishvili, Oleksandr Romanchuk și Carlos Mora: „Toți trei au fost jucători de bază, constanți, au jucat foarte bine. Anzor a fost esențial la mijlocul terenului, a jucat tot timpul la intensitate și s-a dăruit fantastic. Mi-a adus aminte de Tilihoi din acest punct de vedere. Iar Romanchuk, prin eleganță și implicare, de Costică Ștefănescu!”

„Am terminat toți facultatea!”

Gabi Boldici face și o comparație între colegii lui din anii 80-90 și fotbaliștii actuali: „Noi ne dăruiam tot timpiul la meciuri. Acum sunt și alte chestii. Atunci ne gândeam și noi să terminăm o școală, să facem ceva și pentru viitorul nostru, nu era treaba pe bani așa mulți. Toți din generația aceea am terminat facultatea”.

Rugat să spună ce jucători din actuala echipă ar fi avut loc în lotul Maximei, fostul antrenor cu portarii de la Universitatea Craiova și de la naționala României consideră că în acele vremuri „era concurență mare de tot. Era și lotul mai mic, de 16 jucători. Eu, de exemplu, dacă prindeam să intru în poartă, trebuia să-mi dau viața. Aveam un antrenor, Valentin Stănescu, care nu te schimba la prima greșeală, îți mai dădea o șansă... Dar a doua oară, treceai pe bancă și nu știai când mai prinzi primul unsprezece. Era o concentrare fantastică. Dar și băieții de acum s-au concentrat extraordinar la ultimele meciuri”.

Nicolae Tilihoi a jucat 290 de meciuri pentru Universitatea, marcând 6 goluri, ca fundaș central, între 1976 și 1987. Are în palmares două titluri (1980 și 1981) și patru Cupe ale României (1977, 1978, 1981 și 1983). A decedat în 2018, la vârsta de 61 de ani.

Costică Ștefănescu a fost căpitanul Craiovei Maxima, jucând pe postul de libero între 1973 și 1986. A strâns 490 de meciuri în tricoul alb-albastru, reușind să marcheze 19 goluri. A câștigat trei titluri cu echipa din Bănie, în 1974, 1980 și 1981, și patru Cupe (1977, 1978, 1981 și 1983). Are 66 de selecții la naționala României. S-a stins din viață în 2013, la 62 de ani.