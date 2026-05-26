Chivu a bătut palma și semnează! Salariu dublu pentru antrenorul român

Chivu s-a înțeles cu Inter pentru a prelungi contractul care expira în vara lui 2027. Cele două părți au purtat negocieri la Viale della Liberazione, la care a luat parte și agentul antrenorului român, Pietro Chiodi. Inter și Cristi Chivu au ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii până în 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, conform SkySport.it. După cum a scris și Sport.ro AICI, salariul lui Chivu se va dubla, pentru că ar putea ajunge la 5 milioane de euro cu anumite bonusuri, de la 2,5 milioane de euro cât avea până acum.

Prima lovitură pe care o dă Chivu în fereastra de transferuri: ”Inter a activat clauza!” Presa din ”Cizmă” a dezvăluit că Interul lui Chivu a activat clauza de răscumpărare din contractul lui Aleksandar Stankovic la Club Brugge pentru 23 de milioane de euro. Sârbul, născut la Milano, a fost vândut în urmă cu un an la clubul belgian pentru 9,5 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 11 milioane. Acum, mijlocașul defensiv este cotat de Transfermarkt la 25 de milioane de euro ”Certitudine: Inter, așa cum s-a reiterat în ședința de marți dintre conducerea 'nerazzurrilor' și Chivu, îl va readuce cu siguranță acasă pe Aleksandar Stankovic, activând clauza de răscumpărare de 23 de milioane de euro”, a scris TuttoSport, citat de fcinter1908.it. Stankovic nu a jucat niciun meci pentru prima echipă a lui Inter, dar a bifat evoluții solide pentru echipele de juniori, U20, U17 și 18. La Brugge, sârbul a consemnat 54 de meciuri, nouă goluri și cinci assist-uri.