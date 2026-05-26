Selecționerul interimar Silvio Baldini a convocat mai mulți jucători foarte tineri, unii dintre ei provenind chiar din Serie C.

Este vorba despre Giacomo Faticanti, mijlocaș crescut la AS Roma, dar ajuns în prezent la Juventus Next Gen, echipă din liga a treia din Italia.

Mijlocașul de 21 de ani a trecut prin toate etapele fotbalului italian. Crescut la academia Romei, puștiul a fost împrumutat la US Lecce și Ternana Calcio, înainte de a ajunge la Juventus Next Gen.

În Serie C, Faticanti a adunat 38 de meciuri, a marcat trei goluri și a livrat două pase decisive în ultimul sezon.