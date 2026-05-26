OFICIAL Nu e glumă! Un fotbalist din Liga 3, convocat la naționala mare a Italiei

Nu e glumă! Un fotbalist din Liga 3, convocat la naționala mare a Italiei Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Selecție atipică a Italiei pentru amicalele cu Luxemburg și Grecia.

TAGS:
giacomo faticantiItaliaSilvio Baldini
Din articol

Selecționerul interimar Silvio Baldini a convocat mai mulți jucători foarte tineri, unii dintre ei provenind chiar din Serie C.

Este vorba despre Giacomo Faticanti, mijlocaș crescut la AS Roma, dar ajuns în prezent la Juventus Next Gen, echipă din liga a treia din Italia.

Giacomo Faticanti, convocat la naționala mare a Italiei

Mijlocașul de 21 de ani a trecut prin toate etapele fotbalului italian. Crescut la academia Romei, puștiul a fost împrumutat la US Lecce și Ternana Calcio, înainte de a ajunge la Juventus Next Gen.

În Serie C, Faticanti a adunat 38 de meciuri, a marcat trei goluri și a livrat două pase decisive în ultimul sezon.

Squadra Azzurra seamănă cu o reprezentativă U21

Selecționerul interimar Silvio Baldini a alcătuit un lot surprinzător pentru amicalele cu Luxemburg (3 iunie) și Grecia (7 iunie) din această vară. Între jucătorii convocați se numără patru care au evoluat în Serie B în sezonul trecut, respectiv Giovanni Daffara (Avellino / locul 8), Lorenzo Palmisani (Frosinone / locul 2, promovat), Matteo Dagasso (Venezia / locul 1, promovat) și Seydou Fini (Frosinone / locul 2, promovat), dar și Giacomo Faticanti (împrumutat de Lecce la Juventus Next Gen / locul 9 în Grupa C din Serie C). Daffara este primul jucător chemat de la Avellino în ultimii 40 de ani, ultimul fiind Fernando De Napoli pentru CM 1986. 

Acest grup cuprinde și câțiva jucători care abia au fost promovați la echipele de seniori ale lui Dortmund (Filippo Mane, Luca Reggiani, Samuele Inacio) și AS Roma (Lorenzo Venturino). Grupul este alcătuit din mulți jucători care au fost campioni europeni U19 (2023), campioni europeni U17 (2024) și vicecampioni mondiali U20 (2023), pe fondul criticilor că jucătorii tineri italieni nu sunt promovați la cluburile din Serie A, motiv pentru care Italia ar fi ratat prezența la ultimele trei Cupe Mondiale (2018, 2022 și 2026)

Lotul Italiei pentru amicalele cu Luxemburg (3 iunie) și Grecia (7 iunie):

Portari - Gianluigi Donnarumma (Manchester City / 27 de ani), Lorenzo Palmisani (Frosinone / 21 de ani), Giovanni Daffara (Juventus, împrumutat la Avellino / 21 de ani)

Fundași - Marco Palestra (Atalanta, împrumutat la Cagliari / 21 de ani), Honest Ahanor (Atalanta / 18 ani), Davide Bartesaghi (AC Milan / 20 de ani), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach 20 de ani), Pietro Comuzzo (Fiorentina / 21 de ani), Filippo Mane (Borussia Dortmund / 21 de ani), Luca Reggiani (Borussia Dortmund / 18 ani)

Mijlocași - Niccolo Pisilli (AS Roma / 21 de ani), Matteo Dagasso (Venezia / 22 de ani), Giacomo Faticanti (Lecce, împrumutat la Juventus Next Gen / 21 de ani), Luca Lipani (Sassuolo / 21 de ani), Cher Ndour (Fiorentina / 21 de ani), Lorenzo Venturino (Genoa, împrumutat la AS Roma / 19 ani)

Atacanți și extreme - Pio Esposito (Inter Milano / 20 de ani), Francesco Camarda (AC Milan, împrumutat la Lecce / 18 ani), Luigi Cherubini (AS Roma, împrumutat la Sampdoria / 22 de ani), Jeff Ekhator (Genoa / 19 ani), Seydou Fini (Genoa, împrumutat la Frosinone / 19 ani), Samuele Inacio (Borussia Dortmund / 18 ani), Luca Koleosho (Burnley, împrumutat la Paris FC / 21 de ani)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Momentul accidentului mortal de pe Defileul Dunării, provocat de un polițist beat. VIDEO
Momentul accidentului mortal de pe Defileul Dunării, provocat de un polițist beat. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Ionuț Negoiță a prefațat Dinamo - FCSB, ”finala” pentru Conference League: ”Nu sună deloc rău”
Ionuț Negoiță a prefațat Dinamo - FCSB, ”finala” pentru Conference League: ”Nu sună deloc rău”
FCSB, desființată de Mitică Dragomir: „O echipă micuță!”
FCSB, desființată de Mitică Dragomir: „O echipă micuță!”
Filipe Coelho a făcut anunțul după ce s-a încheiat sezonul
Filipe Coelho a făcut anunțul după ce s-a încheiat sezonul
ULTIMELE STIRI
Costel Gâlcă e istorie la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final”
Costel Gâlcă e istorie la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final”
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
O știi pe Maria, dar cât de frumoasă e și Valentina! Pep Guardiola se poate mândri cu fetele lui
O știi pe Maria, dar cât de frumoasă e și Valentina! Pep Guardiola se poate mândri cu fetele lui
Decizia luată de Dan Șucu după patru sezoane în care Rapid nu a văzut mai mult de locul 5 în play-off
Decizia luată de Dan Șucu după patru sezoane în care Rapid nu a văzut mai mult de locul 5 în play-off
Alarmă la PSG: Luis Enrique, anunț despre retragerea din fotbal chiar înaintea finalei Ligii Campionilor
Alarmă la PSG: Luis Enrique, anunț despre retragerea din fotbal chiar înaintea finalei Ligii Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

CSA Steaua i-a găsit înlocuitor lui Daniel Oprița! Un fost campion al roș-albaștrilor, favorit să preia echipa

Plecat de la FCSB, a fost imediat ofertat de rivale! Decizia luată

Plecat de la FCSB, a fost imediat ofertat de rivale! Decizia luată

Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide

Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide

Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem

Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem

Universitatea Craiova a plătit 800.000 de euro pentru rezilierea contractului antrenorului! Mihai Rotaru: ”Am avut ceva probleme!”

Universitatea Craiova a plătit 800.000 de euro pentru rezilierea contractului antrenorului! Mihai Rotaru: ”Am avut ceva probleme!”



Recomandarile redactiei
Costel Gâlcă e istorie la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final”
Costel Gâlcă e istorie la Rapid: ”Colaborarea a ajuns la final”
Chivu a bătut palma și semnează! Salariu dublu pentru antrenorul român
Chivu a bătut palma și semnează! Salariu dublu pentru antrenorul român
O știi pe Maria, dar cât de frumoasă e și Valentina! Pep Guardiola se poate mândri cu fetele lui
O știi pe Maria, dar cât de frumoasă e și Valentina! Pep Guardiola se poate mândri cu fetele lui
Drum liber pentru un titular de la FCSB: ”Poate să plece dacă vine oferta”
Drum liber pentru un titular de la FCSB: ”Poate să plece dacă vine oferta”
Gabi Boldici: „Ei sunt Tilihoi și Ștefănescu din actualul lot!” Fostul portar al Craiovei a răspuns provocării Sport.ro
Gabi Boldici: „Ei sunt Tilihoi și Ștefănescu din actualul lot!” Fostul portar al Craiovei a răspuns provocării Sport.ro
Alte subiecte de interes
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
Patru jucători din Serie B și unul din Serie C au fost convocați la naționala Italiei!
Decizie radicală! Cum va arăta următorul prim 11 al Italiei, după încă un Mondial ratat
Decizie radicală! Cum va arăta următorul prim 11 al Italiei, după încă un Mondial ratat
CITESTE SI
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

stirileprotv Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

stirileprotv Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

stirileprotv FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!