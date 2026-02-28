Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, CFR Cluj a învins-o pe Farul Constanța la Ovidiu și a obținut accederea în play-off-ul Superligii României. În ultima etapă, ardelenii o întâlnesc pe Dinamo la Cluj, pe ”Constantin Rădulescu”.

Ioan Varga exultă după ce CFR s-a calificat în play-off și l-a descris într-un singur cuvânt pe Pancu: ”O să mă țin de cuvânt”

Ioan Varga a promis prime jucătorilor și staff-ului tehnic pentru performanța din acest sezon, în contextul în care CFR Cluj, după 13 etape, era mai aproape de zona fierbinte decât de primele poziții.

Mai mult, patronul lui CFR l-a descris pe Daniel Pancu într-un singur cuvânt: leu

”Sunt extrem de bucuros și mândru de ce au făcut Pancu și jucătorii. Merită toate felicitările. Mai ales leul de Pancu! Nu am îndrăznit să sper că vom prinde play-off-ul, mai ales într-o asemenea manieră, dar toți din club au muncit extraordinar.

Le mulțumesc că au arătat din nou spiritul pe care îl avea echipa în trecut și îi voi recompensa pe măsură. Se vede că toți se dăruiesc. Sunt sigur că și în Cupă și în play-off vor juca la fel de bine, cu aceeași dăruire și determinare. Nu vreau să pun presiune pe băieți de acum înainte, îi las să-și facă treaba în continuare.

Eu voi fi alături de ei la fiecare meci, și cu sufletul, dar și financiar pentru că așa merită. O să mă țin de cuvânt cu tot ce le-am promis, cu acele prime speciale”, a spus Ioan Varga, potrivit GSP.