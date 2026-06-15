Rapid a anunțat plecările jucătorilor Elvir Koljic și Diogo Mendes, dar și ale lui Dumitru Hotoboc, antrenor de portari, și Roberto Berruero, preparator fizic. Ultimii doi au făcut parte din staff-ul lui Costel Gâlcă în stagiunea precedentă.

Dumitru Hotoboc a plecat de la Rapid și a semnat cu Farul

Dumitru Hotoboc (47 de ani) nu a rămas mult timp fără angajament. Fostul goalkeeper s-a alăturat staff-ului condus de Ioan Ovidiu Sabău și va fi noul antrenor de portari de la Farul Constanța.

"Din staff va face parte domnul Roșca (n.r - Nicolae Roșca, antrenor secund), care a fost în academie, un om extraordinar și cunoaște tot ce înseamnă academia. Sunt convins că mă va ajuta foarte mult. Vom avea un preparator fizic care a și jucat aici, Lucian Turcu. Antrenor cu portarii va fi Hotoboc", a spus Ioan Ovidiu Sabău, luni, în conferința de presă în care a fost prezentat la Farul.

Dumitru Hotoboc a mai fost antrenor de portari la FC Argeș, Chindia Târgoviște, U Cluj și FC Voluntari. În ultimele două sezoane a lucrat la Rapid în mandatele lui Neil Lennon, Marius Șumudică și Costel Gâlcă.

După instalarea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor, Rapid a decis să schimbe aproape complet staff-ul tehnic: secunzi vor fi Geraldo Alves și Marius Suller, iar Leontin Toader va avea rolul de antrenor de portari.