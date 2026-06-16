La reuniunea giuleștenilor, Daniel Pancu a stat de vorbă cu reprezentanții mass-media, iar printre altele a vorbit și despre Răzvan Lucescu, antrenorul român care pleacă de la PAOK Salonic și semnează în Orientul Mijlociu, cu Al Sadd.

Lucescu a petrecut cinci ani pe ”Toumba” în al doilea mandat la PAOK, în care a bifat 256 de partide și o medie de 1.89 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Daniel Pancu, reverență în fața lui Răzvan Lucescu

Pancu are toată încrederea că Lucescu știe să aleagă ce e mai bine pentru el. Antrenorul din Grant a evidențiat că Răzvan Lucescu este un antrenor cu o cotă uriașă și că e deosebit în meseria pe care o practică.

”E un antrenor cu o cotă mare de tot, un antrenor și un om deosebit. Nu-mi fac griji pentru el, sper să aleagă ce i se potrivește cel mai bine”, a spus Daniel Pancu.

Despre plecarea lui Răzvan Lucescu, grecii au scris că în ultimele zile s-a parafat despărțirea dintre antrenorul român și patronul Ivan Savvidis.

Răzvan Lucescu, aproape de Al-Sadd

Sâmbătă seară, jurnalistul italian Nicolo Schira, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în mercato, a confirmat interesul formației din Orientul Mijlociu.

”Răzvan Lucescu se află printre candidații pentru a-l înlocui pe Roberto Mancini pe banca lui Al-Sadd”, a scris Schira pe X.

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