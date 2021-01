Daniel Pancu, IRITAT dupa jocul echipei sale cu Botosani! "Suntem pe o pozitie rusinoasa! Jocul din a doua repriza ma ingrijoreaza!"

Poli Iasi a pierdut pe teren propriu impotriva lui Poli Iasi, scor 0-1, intr-un meci al etapei a-17-a din Liga 1.

Daniel Pancu a rabufnit dupa acest rezultat si a declarat ca jocul echipei lui din a doua repriza il ingrijoreaza. Chiar daca a fost dezamagit de rezultat, Pancu nu renunta la lupta si isi doreste sa adune cat mai multe puncte, pana cand va incepe playout-ul.

"Am fost dominati. Nu meritam ma imult in aceasta seara. Inca o data eu imi cer scuze suporterilor pentru ca au venit si aseara sa ne incurajeze. Ce s-a intamplat pentru mine este o mare rusine. E doar o repiza in seara asta. Echipa venea dupa 3 jocuribune. Doua dintre ele foarte reusite, chiar daca au fost doar 5 puncte In prima repriza a fost jocul echilibrat. E o lupta grea, e un razboi, chiar daca suntem intr-o pozitie rusinoasa. Distanta fata de echipele de pe 7, 8, e una foarte mica.

Jocul din a doua repriza ma ingrijoreaza, ma pe pune pe ganduri. In niciun cz nu putem renunta la lupta. Sigur, sunt jucatori importanti care au lipsit, dar nici ei nu i-au avut pe cei mai buni. Suntem obligati sa adunam punct dupa punct, iar cand se va trage linie la playout, sa ne tinem in viata", a declarat Daniel Pancu.

Poli Iasi este pe ultimul loc in Liga, cu 15 puncte, dupa 17 etape jucate.