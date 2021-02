LUPTA la Iasi dupa declaratia lui Cristea! Pancu: "E o gluma trista sa spui asta. Dau acum lectii in direct!" Dezvaluiri din vestiar

Noul antrenor de la Poli Iasi, Andrei Cristea, a declarat ca echipa nu presteaza jocuri bune din cauza pregatirii fizice.

Poli Iasi a fost invinsa cu 0-3 de Petrolul Ploiesti in optimile de finala ale Cupei Romaniei. La finalul partidei, Andrei Cristea a dat vina pe pregatirea fizica a echipei, iar Daniel Pancu nu a ezitat sa ofere o reactie imediat.

"Echipa e trista, dar a aratat determinare in destule momente. E o echipa debusolata, care nu are o cale de urmat. Simplul fapt ca sefii au plans dupa plecarea mea... Sa vina un jucator E o gluma trista daca a spus lucrul acesta. E usor de verificat, nu doar pe InStat. Cu Botosani, chiar si cu cazurile de COVID, la Medias si acasa, parametrii la care ma uit eu sunt accelerarile, decelerarile... E foarte usor de verificat acest lucru, suntem la acelasi nivel, poate putin mai sus sau mai in jos decat adversarii pe care i-am intalnit.

Daca el a spus lucrul acesta face o greseala mare, imensa cred eu, sa dea vina pe conditia fizica a echipei. Ii urez bafta, dar sa nu uite niciodata ca sunt multi jucatori noi, au nevoie de tonus, de integrare. Ar trebui sa stie ca factorul principal la care trebuie lucrat e cel mental. Astea sunt cateva lectii pe care le dau acum in direct. Are un lot mult mai bun decat in turul de campionat. Sper si imi doresc din tot sufletul ca Poli Iasi sa ramana in Liga 1", a spus Daniel Pancu pentru Telekom Sport.

Pancu nu s-a mai putut abtine si a facut dezvaluiri din interiorul vestiarului. Fostul antrenor de la Poli a declarat ca Andrei Cristea se plangea ca antrenamentele sunt mult prea dure, iar acum nu intelege de ce a spus la finalul partidei cu Petrolul ca echipa nu este pregatita din punct de vedere fizic. Pancu i-a mai transmis lui Cristea sa caute vina in alta parte.

"Intrebati-l datorita carui motiv a marcat sapte goluri in acest sezon. Hai sa nu cautam vina prin spate. Intrebati-l pe Cristea de ce a marcat sapte goluri in acest sezon. Intrebati-l pe Cristea de ce se plangea ca sunt antrenamentele prea tari sau pe marii conducatori de la Iasi. Daca e, la 36 de ani... Sunt foarte rezervat acum, in ceea ce spun", mai spus Daniel Pancu.