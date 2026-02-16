Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 29-a din Superliga, penultima rundă înainte de play-off și play-out.
Capul de afiș al etapei este duelul dintre UTA Arad și FCSB, programat duminică seara, de la ora 21:00.
În aceeași rundă, CFR Cluj va juca pe terenul celor de la Farul Constanța, iar liderul Universitatea Craiova va întâlni acasă formația Metaloglobus București.
Programul complet al etapei 29
Vineri, 27 februarie
- 17:00 – FC Hermannstadt – FC Botoșani
- 20:00 – Universitatea Cluj – Oțelul Galați
Sâmbătă, 28 februarie
- 15:00 – Universitatea Craiova – Metaloglobus București
- 20:00 – Farul Constanța – CFR Cluj
Duminică, 1 martie
- 15:45 – Petrolul Ploiești – FK Csíkszereda
- 18:00 – Dinamo București – FC Argeș
- 21:00 – UTA Arad – FCSB
Luni, 2 martie
- 20:00 – Unirea Slobozia – Rapid București