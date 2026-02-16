Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 29-a din Superliga, penultima rundă înainte de play-off și play-out.

Capul de afiș al etapei este duelul dintre UTA Arad și FCSB, programat duminică seara, de la ora 21:00.

În aceeași rundă, CFR Cluj va juca pe terenul celor de la Farul Constanța, iar liderul Universitatea Craiova va întâlni acasă formația Metaloglobus București.

Programul complet al etapei 29

Vineri, 27 februarie

17:00 – FC Hermannstadt – FC Botoșani

20:00 – Universitatea Cluj – Oțelul Galați

Sâmbătă, 28 februarie

15:00 – Universitatea Craiova – Metaloglobus București

20:00 – Farul Constanța – CFR Cluj

Duminică, 1 martie

15:45 – Petrolul Ploiești – FK Csíkszereda

18:00 – Dinamo București – FC Argeș

21:00 – UTA Arad – FCSB

Luni, 2 martie