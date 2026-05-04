Daniel Pancu a dezvăluit motivul reacțiilor sale vulcanice: „Doar atunci mă manifest așa”. Dialog incredibil cu un titular

CFR Cluj a învins-o luni seara, în deplasare, scor 2-1, pe Rapid, în etapa a 7-a din play-off-ul Superligii.

Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, a explicat după derby-ul „feroviar” că nu poate să se controleze atunci când vede că elevii săi nu aplică fix ce s-a înțeles cu ei să facă.

Daniel Pancu, cu cărțile pe față după Rapid - CFR 1-2 

Tehnicianul a dezvăluit că un titular i-a spus după joc să îl „împuște”. Pancu a explicat că echipa sa a greșit mult pe fondul presiunii și al oboselii mentale. 

„Am comis-o și apoi am avut șansă. A avut și Popa câteva intervenții bune de tot. Suntem fericiți, o victorie mare și foarte importantă. Ne-am asigurat 99,9% locul patru, adică cel puțin un loc de baraj. Putem să spune că scopul a fost să scoatem trei puncte și le-am obținut. 

E în joc (n.r.- titlul), spuneam că 1% mai avem șanse. Mai avem un joc cu Craiova, singura echipă pe care nu am învins-o. Nu i-am găsit, vedeți și voi că au multe posibilități. Sunt absolut meritat echipa care ar trebui să câștige campionatul la ce investiții au făcut.

Mai e FCSB-ul, dar nu mai e pe partea asta de campionat. E about meritată poziția pe care o ocupă și cred că vor câștiga campionatul.  Sunt convins că într-o zi ne vom întoarce (n.r. - la Rapid).

Nu pot să mă controlez, am pretenții. Toate reacțiile mele de pe bancă vin în momentul în care îi spun cuiva ceva și apoi face invers, doar atunci mă manifest așa. Am pretenții. Mai devreme vorbeam cu un jucător și mi-a spus: ‘Mister, pune-mi toate greșelile pe video și împușcă-mă‘. Așa mi-a zis. Un titular mi-a zis, dar e oboseală mentală, e presiune și azi am făcut greșeli mari. 

În Europa se prelungește automat contractul. Cu jucătorii am o relație specială, chiar dacă par mai altfel. Îmi place și sperăm să terminăm campionatul într-un mod mai demn. Mai avem trei jocuri, sper să dăm două șuturi la poartă cu Craiova, două goluri și să câștigăm”, a declarat Daniel Pancu, la flash-interviuri.  

Situația din clasament

CFR este pe locul al treilea în play-off, cu 40 de puncte, la două „lungimi” de „U” Cluj, locul secund, şi la cinci puncte distanţă de liderul Universitatea Craiova. 

Rapid este a cincea, cu 32 de puncte, şi şansele de a merge în cupele europene, chiar şi prin baraj, sunt mici.

Clasamente oferite de Sofascore

Caseta meciului

  • Rapid: Aioani – Onea, Paşcanu, Kramer, Borza (Sălceanu 46') – Grameni (D. Ciobotariu 46'), K. Keita (Hazrollaj 46'), T. Christensen – Al. Dobre, D. Paraschiv (Burmaz 67'), Talisson (Moruţan 44'). Antrenor: Costel Gâlcă
  • CFR Cluj: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar (Djokovic 81'), T. Keita – Cordea (A. Păun 81'), Korenica (M. Ilie 90'), Biliboc (Şfaiţ 64') – Zahovic (Alibek Aliev 64'). Antrenor: Daniel Pancu
  • Cartonaşe galbene: Paşcanu 85' / Braun 46'
  • Arbitri: Florin Andrei - George Neacşu, Alexandru Vodă
  • Arbitri VAR: Adrian Cojocaru - Ovidiu Artene
  • Au marcat: Zahovic 18', Cordea 35' / Moruțan 58'
