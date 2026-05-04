FOTO ȘI VIDEO Pancu, aclamat în Giulești și chemat să înjure Steaua. Cum a reacționat antrenorul lui CFR Cluj

Daniel Pancu, legenda celor de la Rapid, s-a întors în Giulești cu ocazia meciului pe care echipa pe care o antrenează, CFR Cluj, îl dispută în play-off.

Daniel Pancu, primire călduroasă în Giulești la Rapid - CFR Cluj

Fost jucător și antrenor la Rapid, Daniel Pancu s-a întors în Giulești din postura de adversar. Fanii nu l-au uitat și i-au scandat numele înaintea primului fluier al meciului.

Celebra scandare "Panco Italiano" s-a auzit în Giulești, moment în care antrenorul lui CFR Cluj i-a salutat pe suporterii Rapidului. Fanii din peluză au continuat cu o scandare împotriva Stelei, iar Pancu s-a îndreptat către galerie și a răspuns dând din mână. 

Pancu: "Se strigă în cor 'Pancule, țigane'. Sunt sigur că pe Giulești nu voi auzi refrenul ăsta"

La conferința de presă premergătoare jocului, Daniel Pancu a recunoscut că ar putea avea emoții la prima sa prezență în Giulești în calitate de adversar. Antrenorul lui CFR Cluj a vorbit pe larg și despre faptul că a devenit ținta rasismului pe stadioanele din România.

"Sper să nu am emoții foarte mari, pentru că e pentru prima dată când mă întorc practic acasă în postură de adversar. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Eu sper să nu am emoții, pentru că până la urmă sunt profesionist, îmi fac meseria unde sunt plătit și la maximum pentru clubul pe care îl reprezint.

De un lucru sunt sigur: că pe toate stadioanele astea din play-off, nici nu știu cum să-i spun, că se strigă în cor... știți și dumneavoastră la ce mă refer: 'Pancule, țigane' și tot așa. Nici nu știu cum ar putea fi interziși oamenii ăștia pe stadioane, poate dacă mă adresez arbitrilor, habar n-am, în timpul jocurilor.

Pentru că oricum sunt concentrat, dar de lucrul ăsta sunt sigur, că pe Giulești nu voi auzi refrenul ăsta și, din punctul ăsta de vedere, sunt mai liniștit. În rest, vom fi adversari pentru 90 de minute", spunea Pancu.

VIDEO Fanii de la Rapid au scandat numele lui Daniel Pancu la meciul cu CFR Cluj

