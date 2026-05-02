Înainte să își înfrunte din nou echipa de suflet, Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, și-a exprimat indignarea asupra faptului că fanii adversarelor din Superligă îl numesc „țigan”.

Răbufnirea lui Daniel Pancu

Pancu s-a declarat mai liniștit pentru duelul cu Rapid, exprimându-și convingerea că nu va auzi insulte rasiste la adresa sa pe Giulești.

„Sper să nu am emoții foarte mari, pentru că e pentru prima dată când mă întorc practic acasă în postură de adversar. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Eu sper să nu am emoții, pentru că până la urmă sunt profesionist, îmi fac meseria unde sunt plătit și la maximum pentru clubul pe care îl reprezint.

De un lucru sunt sigur: că pe toate stadioanele astea din play-off, nici nu știu cum să-i spun, că se strigă în cor... știți și dumneavoastră la ce mă refer: «Pancule, țigane» și tot așa. Nici nu știu cum ar putea fi interziși oamenii ăștia pe stadioane, poate dacă mă adresez arbitrilor, habar n-am, în timpul jocurilor.

Pentru că oricum sunt concentrat, dar de lucrul ăsta sunt sigur, că pe Giulești nu voi auzi refrenul ăsta și, din punctul ăsta de vedere, sunt mai liniștit. În rest, vom fi adversari pentru 90 de minute.

Pancu: „Trăim într-o țară în care mulți uită foarte repede”

Istoria nu se poate șterge niciodată, e un lucru favorabil multora pentru că trăim într-o țară în care mulți uită și uită foarte repede. Istoria nu se poate șterge, mă aștept la o primire, cu siguranță mai bună decât ce am povestit mai devreme de pe alte stadioane.

Întâlnim o echipă cu mulți jucători foarte buni, dar care nu traversează un moment foarte bun. Sunt sub o mare presiune și, tot din experiență, le-am spus jucătorilor zilele astea că, dacă există un club sau o echipă pe care poți s-o consideri că este într-o formă slabă sau aproape terminată, poți să ai cea mai mare surpriză și să dai peste un adversar super motivat și într-o zi în care poate să-ți pună mari probleme.

Ăsta-i Rapidul. Asta a fost întotdeauna Rapidul. De asta preferam să jucăm împotriva lor într-un moment mai bun, pentru că practic își joacă ultima șansă împotriva noastră”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare meciului.

Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, Universitatea Craiova este lider cu 42 de puncte, urmată de „U” Cluj (39), CFR Cluj (37), Dinamo (34), Rapid (32) și FC Argeș (30).