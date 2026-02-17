Centralul Radu Petrescu a comis o gafă majoră spre finalul partidei, la scorul de 1-1. Mai întâi a acordat eronat o lovitură liberă pentru FC Argeș, iar ulterior, chiar după momentul executării fazei fixe, a fluierat întreruperea jocului fără niciun motiv. Mingea a fost trimisă în poartă de oaspeți când partida era oprită, iar VAR-ul nu a putut interveni pentru a valida golul.

Primarul Piteștiului: "Aflu cu stupoare că i se pregătește o suspendare record lui Dani Coman!"

CCA a recunoscut deja grava eroare a lui Radu Petrescu și a anunțat că arbitrul va suporta consecințele, urmând să fie reținut de la delegări.

Pasibil de suspendare poate fi și Dani Coman. Președintele lui FC Argeș a avut un discurs foarte dur după meciul de la Ploiești, când, printre altele, a spus că arbitrii "merită bătuți, călcați în picioare".

Cristian Gentea, primarul Piteștiului și un apropiat al clubului, cere sprijin pentru Dani Coman și spune că ar fi complet nedrept ca președintele clubului să fie suspendat.

"În general, se spune că ,,hoțul neprins este negustor cinstit”.

De data aceasta, ,,omul în negru” a fost prins. Comisia Centrală de Arbitraj a recunoscut public greșeala impardonabilă a celui care și-a bătut joc de un oraș, de un județ și, mai cu seamă, de un club de fotbal de mare tradiție în fotbalul românesc, FC Argeș.

Omul care a avut curajul să-și apere clubul și să spună lucrurilor pe nume este Dani Coman, un profesionist desăvârșit, un caracter deosebit și un tip respectat nu doar în fotbalul din România.

Aflu cu stupoare că există riscuri mari să fie chemat la Comisia de Disciplină și că i se pregătește o suspendare record. Lui?

Păi și arbitrului care a generat acest scandal (nu pot nici să-i pronunț numele) ce i se pregătește? O promovare, o primă, o diplomă de excelență?

Eu sper să fie doar un zvon și nu o încercare de ,,a băga pumnul în gură” altora care ar mai îndrăzni pe viitor să-și manifeste nemulțumirea.

Pentru că Dani doar asta a făcut: a cerut dreptate și respect pentru munca celor care își doresc să performeze. Eu cred că de astfel de oameni este nevoie, în general, în societatea românească: oameni corecți, cinstiți, ambițioși.

Dani, întreg orașul este lângă tine, iar eu fac apel la toată lumea să fim cât mai mulți duminică pe stadion, să ne încurajăm echipa tot timpul, în mod civilizat, și să o „însoțim”, prin atitudinea noastră, către victorie.

Pentru că nu este nimic pierdut și vom fi în play-off.

Ar fi cel mai frumos sprijin pe care TREBUIE să i-l dăm lui Dani Coman!", a scris Cristian Gentea, pe Facebook.

Dani Coman a amenințat cu retragerea din fotbal dacă va fi suspendat

Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care va fi suspendat de comisii după reacția nervoasă avută imediat după meci, Dani Coman a transmis că, în cazul în care va fi luată o astfel de hotărâre, va părăsi fotbalul românesc, având în vedere că, în ciuda reacției nervoase, nu a spus lucruri neadevărate.

”Noi suntem pregătiți să jucăm următoarele meciuri, să le câștigăm și să fim în play-off, să fim acolo unde poate unii nu ne doresc, dar vom fi acolo, pentru că vom fi și mai puternici, și mai uniți, și mai buni, ne vom antrena și mai bine și tot vom fi acolo.

Nu am spus că a luat bani, nu am spus nimic, am spus doar că și-a bătut joc de noi, pentru ce să fiu suspendat? Că am spus un adevăr? Am spus un adevăr, iar dacă trebuie să fii suspendat în România și în fotbalul românesc că spui un adevăr, atunci eu nu mai am ce căuta în fotbalul românesc”, a încheiat Coman.