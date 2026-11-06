Coman a admis că FC Argeș a avut noroc împotriva liderului campionatului și a dat verdictul cu privire la valoarea alb-violeților. În opinia sa, formația piteșteană nu este o echipă de play-off, dar nici de retrogradare.

Reacția lui Dani Coman după FC Argeș - Dinamo 2-1

Oficialul a acuzat răutatea anumitor suporteri, subliniind că în viața unui club există și momente grele. El a subliniat că nu s-a gândit să îl schimbe pe antrenorul Bogdan Andone, însă s-a întrebat dacă mai poate să continue la FC Argeș.

„A fost un meci de luptă, epuizant atât pentru jucători, cât și pentru noi cei de pe margine. Am avut și șansă, ce-i drept. Dacă la alte meciuri n-am avut noroc și poate meritam mai mult, astăzi am avut noroc.

Noi așa sperăm, să se fi încheiat această perioadă prin care am trecut. A fost o situație dificilă, cu foarte mulți jucători accidentați. Nu suntem o echipă de play-off, dar nicio echipă care să se lupte pentru evitarea retrogradării. Eu cred că avem un lot mai bun decât anul trecut.

Avem și o bancă foarte bună, dar, până la urmă, rezultatele sunt cele care decid valoarea unei echipe. Chiar dacă am câștigat astăzi, eu nu mă entuziasmez, pentru că am făcut un joc foarte bun și la Universitatea Cluj. Apoi am venit acasă și am pierdut la Arad. Vom vedea ce se va întâmpla în aceste două săptămâni, trebuie depășită această perioadă.

Coman: „Nu m-am gândit să îl schimb pe Bogdan Andone”

Rămâne obiectivul să ieșim din zona retrogradării, pentru că nu suntem bine. Anticipam oarecum că nu vor fi rezultatele de anul trecut, dar niciodată nu anticipam că ne vom lupta pentru evitarea retrogradării. Este clar că undeva am greșit și noi. Eu mi-am asumat de fiecare dată rezultatele și o fac și acum. Eu sunt președintele clubului, cel care conduce.

Îmi doresc să avem liniște și să se termine cu răutatea oamenilor. Oamenii au uitat foarte repede unde eram acum doi ani și jumătate și din punct de vedere sportiv, și din punct de vedere organizatoric. Acest club a crescut din toate punctele de vedere, arată mult mai bine, iar oamenii trebuie să înțeleagă că sunt și momente grele în viața oricărei echipe, chiar și în cauza unor echipe mari. Nu mă refer la primărie! Am văzut răutăți și la domnul primar. Nu are nicio problemă. S-a zbătut să avem condiții.

Nu m-am gândit să îl schimb pe Bogdan Andone, dar nu știam dacă mai are energia necesară să ducă lucrurile mai departe. L-am simțit supărat și m-a simțit și el supărat pe mine. Nu este un antrenor bun, este un antrenor senzațional și un om de foarte mare calitate. I-am spus de fiecare dată și am vorbit și la finalul meciului: Dumnezeu ne dă cât putem duce!”, a declarat Dani Coman, la finalul partidei FC Argeș - Dinamo 2-1, la televiziunea Digi Sport.

FC Argeş a învins la Mioveni, vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, liderul Dinamo Bucureşti, în etapa a 15-a din Superligă.

Caseta meciului

FC Argeș: Nikic – Tofan, Garutti, Sadriu – Oancea (S. Balaure 90+4'), Rober Sierra (Alagbe 77'), V. Raţă (R. Moldoveanu 68'), Borţa – I. Rădescu (T. Goncalves 68'), Y. Pîrvu – Ricardo Matos (Mamadou Mendy 77'). Antrenor: Bogdan Andone

Nikic – Tofan, Garutti, Sadriu – Oancea (S. Balaure 90+4'), Rober Sierra (Alagbe 77'), V. Raţă (R. Moldoveanu 68'), Borţa – I. Rădescu (T. Goncalves 68'), Y. Pîrvu – Ricardo Matos (Mamadou Mendy 77'). Bogdan Andone Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia (Tarbă 88'), Pascual, Stoinov, Opruţ – Armstrong (Al. Musi 88'), Alberto Soro, Verreth, Diogo Pinto (M. Karamoko 63') – Zandbergen, Cîrjan. Antrenor: Nuno Campos

Bellaarouch – D. Irimia (Tarbă 88'), Pascual, Stoinov, Opruţ – Armstrong (Al. Musi 88'), Alberto Soro, Verreth, Diogo Pinto (M. Karamoko 63') – Zandbergen, Cîrjan. Nuno Campos Cartonaşe galbene: Oancea 15', V. Raţă 45', Tofan 64', Garutti 89' / Zandbergen 45+1'

Oancea 15', V. Raţă 45', Tofan 64', Garutti 89' / Zandbergen 45+1' Au marcat: Sierra 38', Mamadou 90+1 / Sadriu 62' (a.g.)

Sierra 38', Mamadou 90+1 / Sadriu 62' (a.g.) Arbitri: Florin Andrei - Alexandru Filip, Florin Iftode

Florin Andrei - Alexandru Filip, Florin Iftode Arbitri VAR: George Vidican - Bogdan Dumitrache

În ierarhia primului eșalon, conduce Dinamo, cu 33 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte și un meci în minus. FC Argeş se află pe poziția a 11-a, cu 15 puncte.