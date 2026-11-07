LIVE TEXT Farul - Rapid de la 17:30. Echipa lui Sabău, cea mai ”curată” din Superligă

Farul - Rapid de la 17:30. Echipa lui Sabău, cea mai ”curată” din Superligă Superliga
SPORT.RO
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Meciul Farul - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Farul Constanța - Rapid

Cinci victorii și o remiză este palmaresul înregistrat de dobrogeni în acest sezon pe teren propriu. De partea cealaltă, bucureștenii au câștigat trei dintre cele șase deplasări, iar de alte două ori au terminat la egalitate.

16 dintre cele 23 de goluri marcate de constănțeni au fost izbutite în prima repriză. Tot 23 de reușite are și Rapid, dintre care 15 au fost înscrise în partea secundă.

Farul, cea mai ”curată” echipă din Superligă: a făcut cele mai puține faulturi

Doar 129 de faulturi a făcut Farul în campionatul curent, cele mai puține dintre toate competitoarele (Rapid - 159).

Sunt echipele care au utilizat cei mai mulți jucători autohtoni pe durata primelor 14 runde, Farul - 19, Rapid 17.

În ultimele 10 confruntări directe din principala competiție internă, fiecare și-a trecut în cont câte patru victorii, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din Superliga României a avut loc pe 15 februarie 2026, Farul - Rapid 3-1 (marcatori: Alexandru Ișfan, Denis Alibec, Ionuț Vînă / Andrei Borza).

Ioan Ovidiu Sabău, dublu campion ca jucător cu Rapid, acum antrenor la Farul

Partida va fi una specială pentru Ioan Ovidiu Sabău, care a evoluat ca jucător în Giuleşti timp de patru sezoane (1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2002-2003), contribuind la ultimele două titluri câştigate de gruparea vişinie (coleg cu Daniel Pancu în 1998-1999 - campioni, 2001-2002). De asemenea, acesta a antrenat-o pe Rapid în stagiunea 2012-2013 (16 meciuri în toate competiţiile - 9 victorii - 3 remize - 4 înfrângeri).

5 martie 2010, Rapid - Poli Timișoara 1-0: a fost ultima înfrângere suferită de Sabău în duelurile cu gruparea bucureșteană. Au urmat cinci succese și cinci rezultate de egalitate. Info: LPF

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