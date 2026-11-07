Risto Radunovic (34 de ani) își încheie contractul cu FCSB la finalul lunii decembrie. Fundașul stânga a reintrat în primul 11 sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, însă până acum nu a ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii.

Dani Coman: "FC Argeș este interesată de fotbalistul și omul Risto Radunovic"

Deși Gigi Becali nu s-a arătat îngrijorat cu privire la situația lui Risto Radunovic, patronul de la FCSB are concurență. Dani Coman a reiterat că îl așteaptă la FC Argeș pe fundalul stânga, în cazul în care își dorește să rămână în România și după plecarea de la formația roș-albastră.

"Dacă va pleca de la FCSB și va vrea să rămân în România, da, FC Argeș este interesată și de fotbalistul Risto Radunovic, și de omul Risto Radunovic", a spus Dani Coman, sâmbătă dimineață, la VOYO Sport Live.

Dani Coman este cel care l-a adus pe Risto Radunovic în România. Muntenegreanul semna cu Astra Giurgiu, în 2017, iar după trei sezoane și jumătate pleca la FCSB, formație alături de care a cucerit două titluri de campion.