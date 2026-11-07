VIDEO EXCLUSIV Ofertă pentru jucătorul de la FCSB: "Dacă vrea să rămână în România, suntem interesați!"

Ofertă pentru jucătorul de la FCSB: &quot;Dacă vrea să rămână în România, suntem interesați!&quot; Superliga
SPORT.RO
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În iarnă, FCSB s-ar putea despărți de unul dintre cei mai vechi jucători din lot.

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Risto RadunovicFCSBFC ArgesDani Coman
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Risto Radunovic (34 de ani) își încheie contractul cu FCSB la finalul lunii decembrie. Fundașul stânga a reintrat în primul 11 sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, însă până acum nu a ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii.

Dani Coman: "FC Argeș este interesată de fotbalistul și omul Risto Radunovic"

Deși Gigi Becali nu s-a arătat îngrijorat cu privire la situația lui Risto Radunovic, patronul de la FCSB are concurență. Dani Coman a reiterat că îl așteaptă la FC Argeș pe fundalul stânga, în cazul în care își dorește să rămână în România și după plecarea de la formația roș-albastră.

"Dacă va pleca de la FCSB și va vrea să rămân în România, da, FC Argeș este interesată și de fotbalistul Risto Radunovic, și de omul Risto Radunovic", a spus Dani Coman, sâmbătă dimineață, la VOYO Sport Live.

Dani Coman este cel care l-a adus pe Risto Radunovic în România. Muntenegreanul semna cu Astra Giurgiu, în 2017, iar după trei sezoane și jumătate pleca la FCSB, formație alături de care a cucerit două titluri de campion.

  • 242 de meciuri a strâns Risto Radunovic la FCSB până în prezent
  • 10 meciuri și un gol are Radunovic la FCSB în stagiunea actuală. Laurențiu Reghecampf l-a titularizat la mijlocul terenului în ultimele trei etape.
  • 35 de ani va împlini Radunovic în luna mai a anului viitor
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Radunovic nu se grăbește să prelungească

După meciul cu Rapid, Radunovic a lăsat să se înțeleagă că nu se grăbește să semneze un nou contract cu FCSB. Muntenegreanul a transmis că nu a negociat cu FC Argeș, deși Dani Coman a anunțat că și l-ar dori la echipă.

"Avem încă timp, am contract până la iarnă și vom vedea atunci. Eu vreau să mă bat la campionate și să simt că pot încă să fac față. Nu am vorbit cu nimeni, vom vedea, e timp. Eu nu am vorbit cu nimeni. Îi mulțumesc (n.r. - lui Dani Coman), dar n-am vorbit cu nimeni", spunea Radunovic.

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