Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la 20:30, în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Surpriză uriașă! Cum arată primul ”11” al lui FCSB împotriva Corvinului

FCSB aliniază pentru meciul împotriva hunedorenilor un 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu între buturi. Pe linia de fund au fost titularizați Labonne, Dawa, Duarte și surpriza Luca Stancu (under).

În fața apărătorilor vor fi Karlo Muhar și Risto Radunovic. În spatele vârfului împins Denis Drăguș, revenit dintr-o accidentare etapa precedentă, vor juca David Miculescu, Aymen Boutoutaou și Meriton Korenica.

FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Stancu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Boutoutaou, Korenica - Drăguș; Rezerve: Popa, Gnahore, Arad, Popescu, Joao Paulo, Avram, Politic, Batubinsika, Stoian, Popa; Antrenor: Laurențiu Reghecampf

FCSB - Corvinul va fi LIVE TEXT pe Sport.ro

30 august 2026, FCSB - UTA Arad 1-3: a fost singura înfrângere suferită de roș-albaștri în ultimele 12 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au șapte succese și patru rezultate de egalitate.

Cinci puncte au luat elevii lui Florin Maxim din cele șase deplasări din ediția curentă, victorie cu 3-2 la Galați (singurul meci în care au marcat din postura de oaspeți) și remize albe cu FC Botoșani și UTA Arad.

Bucureștenii au primit cel puțin un gol în nouă dintre precedentele 10 etape.

87 de cornere a avut FCSB în primele 14 runde, locul 1 la acest capitol (Corvinul 75). Totodată, este formația cu cele mai multe reușite din afara careului mare - șase.

98 de dueluri a câștigat Emmanuel Yeboah în cele 13 meciuri în care s-a aflat pe teren (1.085 minute), fiind depășit doar de Leonardo Teixeira (126 în 1.206 minute / date la finalul etapei a 14-a).

13 dintre cei 24 de jucători utilizați de Corvinul în ediția actuală au debutat pe prima scenă din România în acest sezon (cei mai mulți debutanți).

Cea mai recentă dispută oficială a avut loc în Supercupa României 2024 (4 iulie 2024), când roș-albaștrii bucureșteni s-au impus pe stadionul ,,Steaua” cu 3-0, goluri marcate de David Miculescu, Marius Ștefănescu și Luis Phelipe. Info: LPF