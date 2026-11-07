În ultimii ani, fotbalul din Craiova este divizat. După ce echipa patronată de Adrian Mititelu s-a confruntat cu mai multe probleme, fanii din Bănie au decis să fie alături de Universitatea Craiova, club la care acționar majoritar este Mihai Rotaru.

Doliu în Craiova! A murit cu o zi înainte de ziua sa

FCU Craiova a retrogradat din SuperLiga în urmă cu trei sezoane. După ce clubul a ratat la limită accederea în play-off, formația din Bănie a retrogradat, la finalul unui play-out de coșmar.

Din nefericire pentru fanii echipei, ceea ce a urmat a surprins pe toată lumea. După un sezon în Liga 2, clubul nu a primit dreptul de a continua în eșalonul secund. Ulterior, echipa a dispărut de pe primele scene ale fotbalului autohton. De cealaltă parte, Universitatea Craiova traversează o perioadă excelentă, cu victorii în UEFA Conference League.

Pe lângă „dispariție”, suporterii clubului lui Adrian Mititelu au mai primit încă o veste nefastă. Marian Dăbuleanu, unul dintre fanii echipei, s-a stins din viață cu doar o zi înainte de a împlini vârsta de 57 de ani.

Anunțul trist a fost oferit de FCU Craiova, pe pagina oficială de Facebook:

„S-a stins vocea tenorului din tribună

Familia FCU Craiova a pierdut un membru important. S-a stins, cu doar o zi înainte de a împlini 57 de ani, Marian Dăbuleanu, unul dintre cei mai fideli suporteri. Un om lipit de suflarea alb-albastră la bine și la rău.

Marian nu era doar suporter, ci și artist adevărat. Era tenor, component al corului Filarmonicii Oltenia.

De astăzi el va cânta în Împărăția Cerurilor, dar amintirea sa va rămâne vie printre toți cei care iubesc cu adevărat Știinta!

Odihnească-se în pace! Condoleanțe familiei!

Marian Dăbuleanu va ramane mereu unul dintre noi!”, s-a arătat în postarea oferită de FCU Craiova.