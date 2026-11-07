Ei sunt primii doi jucători care pot semna în iarnă cu FCSB

Ei sunt primii doi jucători care pot semna în iarnă cu FCSB Superliga Gigi Becali
SPORT.RO
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FCSB își pregătește deja campania de transferuri din iarnă.

TAGS:
FCSBRisto RadunovicValentin Cretuvali cretuMihai StoicaMM Stoica
Din articol

Gigi Becali a anunțat deja niște mutări importante la echipă, iar pe lista finanțatorului se află și prelungirea contractelor unor fotbaliști.

Mihai Stoica: ”În decembrie vor fi discuții pentru Radunovic și Crețu!”

  • Vali cretu
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Mihai Stoica a dezvăluit că primii doi jucători care pot semna contractele cu FCSB în luna decembrie sunt Risto Radunovic și Valentin Crețu. Contractele celor doi fundași laterali vor expira în această iarnă, iar deocamdată nu există pe masă o ofertă de prelungire.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede însă că sunt șanse destul de mari ca cei doi veterani de la FCSB să continue la gruparea roș-albastră. Așa cum declarat și Gigi Becali recent, lui Risto Radunovic ar urma să îi fie prelungit contractul cu încă un an, iar Mihai Stoica spune că Vali Crețu se află și el în aceeași situație. Oficialul lui FCSB spune însă că deciziile se vor lua abia în luna decembrie.

Nu s-a lămurit nimic, nu am avut nicio discuție pe tema asta. Situația lui Crețu este aceeași. Ce să se demareze? În decembrie vor fi discuții. Dacă Gigi dorește să le prelungească, unuia dintre ei sau amândurora, poate să le facă propuneri. Apoi urmează ca ei, dacă primesc propunerile, să decidă ce vor face în continuare”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Valentin Crețu este jucătorul lui FCSB din 2019 și a strâns 258 de meciuri în tricoul roș-albaștrilor, perioadă în care a contribuit cu un gol și cu 23 de pase decisive.

În ceea ce îl privește pe Radunovic, muntenegreanul care a ajuns la FCSB în 2021 a strâns 242 de meciuri, a marcat 9 goluri și a oferit 32 de pase decisive.

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