Reghecampf „tremură“: așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată, la FCSB

Laurențiu Reghecampf și-a asumat un mare risc, în momentul în care a lăsat Esperance, o echipă fruntașă din Tunisia, ca să preia FCSB, aflată pe locul 11 al Superligii, în momentul plecării lui Marius Baciu.

Între timp, Esperance a ajuns în grupele Champions League și a rămas o pretendentă la titlu, în campionatul intern, dar FCSB, după ce a dat semne de viață în primele trei partide cu „Reghe“ pe bancă, s-a dus în cap. Pentru că, după înfrângerea din cupă, 0-1 cu Gloria Bistrița (locul 12 în „B“), echipa a fost învinsă și de Universitatea Cluj, în campionat, cu același scor.

În acest context, meciul de sâmbătă (ora 20:30) îl pune pe Laurențiu Reghecampf în fața unei situații neplăcute de care n-a mai avut parte, în precedentele sale două mandate, la FCSB.