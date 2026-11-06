Reghecampf „tremură“: așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată, la FCSB

Reghecampf „tremură“: așa ceva nu i s-a întâmplat niciodată, la FCSB Fotbal intern Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
Amir Kiarash
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Când a acceptat propunerea lui Gigi Becali, de a reveni pe banca roș-albaștrilor, antrenorul de 51 de ani era convins că va defila cu formația bucureșteană. Acum, rezultatele sale spun altceva.

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Din articol

Laurențiu Reghecampf și-a asumat un mare risc, în momentul în care a lăsat Esperance, o echipă fruntașă din Tunisia, ca să preia FCSB, aflată pe locul 11 al Superligii, în momentul plecării lui Marius Baciu.

Între timp, Esperance a ajuns în grupele Champions League și a rămas o pretendentă la titlu, în campionatul intern, dar FCSB, după ce a dat semne de viață în primele trei partide cu „Reghe“ pe bancă, s-a dus în cap. Pentru că, după înfrângerea din cupă, 0-1 cu Gloria Bistrița (locul 12 în „B“), echipa a fost învinsă și de Universitatea Cluj, în campionat, cu același scor.

În acest context, meciul de sâmbătă (ora 20:30) îl pune pe Laurențiu Reghecampf în fața unei situații neplăcute de care n-a mai avut parte, în precedentele sale două mandate, la FCSB.

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Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
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Reghecampf riscă să piardă, în premieră, trei meciuri la rând cu FCSB

În cazul unei noi înfrângeri, în meciul FCSB – Corvinul din etapa a 15-a, „Reghe“ s-ar îndepărta și mai mult de obiectivul îndrăzneț pe care și l-a asumat, în momentul revenirii: câștigarea titlului, la pas! Asta deși, la finalul rundei cu numărul 10, FCSB ajunsese deja la 11 puncte de liderul Dinamo!

O altă problemă, în ceea ce îl privește pe Reghecampf, e că acesta riscă să-și „păteze“ CV-ul de antrenor, după partida de sâmbătă de pe Arena Națională. În precedentele sale două mandate, la FCSB, în cele mai delicate momente, „Reghe“ a avut două înfrângeri și un egal, în trei partide succesive. Acum, el riscă să lege, în premieră, trei eșecuri la rând!

FCSB, victorie la scor de neprezentare la ultimul meci cu Corvinul

Și, totuși, există un detaliu dătător de speranță pentru Reghecampf, înaintea meciului de sâmbătă. Corvinul, o formație nou-promovată, deși stă foarte bine în clasament, având 19 puncte după 14 meciuri, n-a fost în stare să țină piept unor echipe puternice din campionatul intern. Iată rezultatele hunedorenilor, în partidele în care au întâlnit formații de talia FCSB-ului:

  • 23 octombrie: Corvinul – U Cluj, scor 0-3
  • 17 octombrie: Rapid – Corvinul, scor 2-0
  • 13 septembrie: Corvinul – U Craiova, scor 0-1
  • 29 august: Corvinul – Dinamo, scor 1-1

La ultimul duel cu FCSB, pe când Corvinul era în liga a doua, formația pregătită de Florin Maxim (45 de ani) a pierdut în fața bucureștenilor, în Supercupa României, scor 0-3. Meciul a fost cel care a deschis sezonul 2024-2025 și s-a jucat pe 4 iulie 2024.

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