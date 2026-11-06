Ruptură la Dinamo? Karamoko, mesaj despre viitorul său: „Dacă va trebui să plec, voi pleca”

La finalul jocului, Karamoko a lăsat de înțeles că nu este exclus să se despartă de clubul din „Ștefan cel Mare” în această iarnă.

Pentru gruparea pregătită de Nuno Campos, acesta a fost primul eșec înregistrat în campionat după cel din prima etapă, cu Petrolul Ploiești (scor 0-1). De partea cealaltă, formația antrenată de Bogdan Andone a obținut primul succes după mai bine de o lună.

În urma rezultatului înregistrat la Mioveni, dinamoviștii pot pierde prima poziție în clasamentul Superligii. Universitatea Craiova poate trece pe prima poziție dacă învinge în duelul cu CFR Cluj.