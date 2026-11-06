Ruptură la Dinamo? Karamoko, mesaj despre viitorul său: „Dacă va trebui să plec, voi pleca”

Ruptură la Dinamo? Karamoko, mesaj despre viitorul său: „Dacă va trebui să plec, voi pleca” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo a pierdut în deplasarea de la Mioveni contra celor de la FC Argeș, scor 1-2, în etapa cu numărul 15 din Superliga.

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Mamoudou KaramokoDinamoSuperliga
Din articol

La finalul jocului, Karamoko a lăsat de înțeles că nu este exclus să se despartă de clubul din „Ștefan cel Mare” în această iarnă.

Pentru gruparea pregătită de Nuno Campos, acesta a fost primul eșec înregistrat în campionat după cel din prima etapă, cu Petrolul Ploiești (scor 0-1). De partea cealaltă, formația antrenată de Bogdan Andone a obținut primul succes după mai bine de o lună.

În urma rezultatului înregistrat la Mioveni, dinamoviștii pot pierde prima poziție în clasamentul Superligii. Universitatea Craiova poate trece pe prima poziție dacă învinge în duelul cu CFR Cluj.

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Karamoko nu e convins că va continua la Dinamo

Trimis pe teren în repriza secundă a întâlnirii, Karamoko a ratat mai multe oportunități de a înscrie în poarta argeșenilor, trimițând o dată mingea și în bară. La finalul partidei, jucătorul a analizat prestația echipei și a oferit detalii despre viitorul său.

„Pentru mine este un sentiment de frustrare, am avut ocazii în repriza a doua și nu am putut să marcăm. Așa e fotbalul, azi am pierdut. Antrenorul ne-a cerut să jucăm, am încercat. Câteodată se întâmplă să nu iasă. Trebuie să jucăm mai bine data viitoare.

Prima repriză a fost slabă, nu ne-a mers jocul. În a doua repriză am jucat jocul nostru și a fost bine. Sper ca la următorul meci să intrăm mai bine și să ne facem jocul. Nu vreau să vorbesc acum după joc. Acum sunt aici, din iarnă nu se știe, mă concentrez aici. Dacă va trebui să plec, voi pleca, dacă rămân, rămân”, a spus Karamoko, la finalul partidei.

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