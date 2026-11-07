"Micul Messi" semnează cu Real Madrid și anunță: "Visul meu e să câștig Balonul de Aur!"

&quot;Micul Messi&quot; semnează cu Real Madrid și anunță: &quot;Visul meu e să câștig Balonul de Aur!&quot; La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid a dat o lovitură de imagine, după ce a bătut palma cu unul dintre cei mai promițători jucători din academia lui Manchester United.

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Joseph Junior Andreou Gabriel, cunoscut drept JJ Gabriel, a împlinit recent 16 ani și a decis să plece de la Manchester United, nemulțumit de ritmul în care se realizează promovarea sa la prima echipă.

JJ Gabriel va fi noul jucător al lui Real Madrid: "Visul meu este să câștig Balonul de Aur"

Considerat unul dintre cele mai mari talente ale fotbalului englez, JJ Gabriel a fost convins de Real Madrid. Există deja un acord verbal între cele două părți, iar atacantul se află deja de câteva zile în capitala Spaniei, unde efectuează sesiuni duble de antrenament cu un antrenor personal, scrie Marca.

JJ Gabriel, care are dublă cetățenie, engleză și irlandeză, ar urma să fie înregistrat de Real Madrid în ianuarie, iar în primă fază va juca pentru echipa secundă a clubului. Mutarea reprezintă un adevărat chilipir pentru formația blanco, suma plătită lui Manchester United - compensația pentru formare - fiind de aproximativ 350.000 de euro.

"Visul meu este să câștig Balonul de Aur", le-a spus JJ Gabriel spaniolilor de la Marca. Viitorul fotbalist al lui Real Madrid a primit și ziarul în care este anunțat transferul său pe prima pagină.

JJ Gabriel, poreclit "Micul Messi"

Poreclit "Micul Messi", JJ Gabriel a devenit cunoscut publicului larg încă de la vârsta de 9 ani, după apariția unor clipuri cu driblingurile sale. Are deja un contract de sponsorizare cu Nike, iar în sezonul trecut a reușit 23 de goluri și 3 pase decisive în 23 de apariții pentru Manchester United în campionatul U18.

Desemnat jucătorul sezonului în Premier League U18, JJ Gabriel a fost chemat de Michael Carrick la antrenamente lui Manchester United, însă nu a apucat să debuteze la prima echipă într-un meci oficial. Ritmul lent în care a decurs promovarea sa l-a determinat să plece și să aleagă Real Madrid.

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