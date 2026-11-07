"Micul Messi" semnează cu Real Madrid și anunță: "Visul meu e să câștig Balonul de Aur!"

Joseph Junior Andreou Gabriel, cunoscut drept JJ Gabriel, a împlinit recent 16 ani și a decis să plece de la Manchester United, nemulțumit de ritmul în care se realizează promovarea sa la prima echipă.

JJ Gabriel va fi noul jucător al lui Real Madrid: "Visul meu este să câștig Balonul de Aur"

Considerat unul dintre cele mai mari talente ale fotbalului englez, JJ Gabriel a fost convins de Real Madrid. Există deja un acord verbal între cele două părți, iar atacantul se află deja de câteva zile în capitala Spaniei, unde efectuează sesiuni duble de antrenament cu un antrenor personal, scrie Marca.

JJ Gabriel, care are dublă cetățenie, engleză și irlandeză, ar urma să fie înregistrat de Real Madrid în ianuarie, iar în primă fază va juca pentru echipa secundă a clubului. Mutarea reprezintă un adevărat chilipir pentru formația blanco, suma plătită lui Manchester United - compensația pentru formare - fiind de aproximativ 350.000 de euro.

"Visul meu este să câștig Balonul de Aur", le-a spus JJ Gabriel spaniolilor de la Marca. Viitorul fotbalist al lui Real Madrid a primit și ziarul în care este anunțat transferul său pe prima pagină.