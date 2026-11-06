SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova

Federația de Lupte din SUA a prezentat scuze oficiale părții ruse după un incident petrecut la Campionatul Mondial desfășurat la Astana.

În timpul sferturilor de finală ale competiției, luptătoarea americană Morgan Turner a înțepat-o intenționat cu degetul în ochi pe adversara sa din Rusia, Elizaveta Smirnova.

În urma acestei acțiuni, sportiva din Rusia a fost la un pas să își piardă vederea la acel ochi. Ea s-a retras prematur din turneu și a trecut deja prin două intervenții chirurgicale.