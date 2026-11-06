SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova

SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova Stiri
SPORT.RO
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Americanii le cântă în strună rușilor pe toate planurile.

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Elizaveta SmirnovaMorgan TurnerLuis SuarezRusia
Din articol

Federația de Lupte din SUA a prezentat scuze oficiale părții ruse după un incident petrecut la Campionatul Mondial desfășurat la Astana.

În timpul sferturilor de finală ale competiției, luptătoarea americană Morgan Turner a înțepat-o intenționat cu degetul în ochi pe adversara sa din Rusia, Elizaveta Smirnova.

În urma acestei acțiuni, sportiva din Rusia a fost la un pas să își piardă vederea la acel ochi. Ea s-a retras prematur din turneu și a trecut deja prin două intervenții chirurgicale.

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Reacția din Rusia și demersurile americanilor

Președintele Federației de Lupte din Rusia, Mihail Mamiașvili, a oferit detalii despre dialogul purtat cu oficialii americani după acest caz.

„Colegii noștri americani, conducerea federației, și-au cerut scuze în mod sincer și sunt pe deplin de acord că a fost o situație intenționată”, a spus Mihail Mamiașvili, potrivit Sport.ru.

Oficialul rus a mai transmis că forul pe care îl conduce strânge în prezent toate documentele necesare pentru a se adresa instanțelor competente, solicitând atât despăgubiri pentru prejudiciul suferit, cât și descalificarea sportivei din SUA.

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