SUA și-au cerut scuze Rusiei după gestul care a stârnit furie la Moscova

Federația de Lupte din SUA a prezentat scuze oficiale părții ruse după un incident petrecut la Campionatul Mondial desfășurat la Astana.
În timpul sferturilor de finală ale competiției, luptătoarea americană Morgan Turner a înțepat-o intenționat cu degetul în ochi pe adversara sa din Rusia, Elizaveta Smirnova.
În urma acestei acțiuni, sportiva din Rusia a fost la un pas să își piardă vederea la acel ochi. Ea s-a retras prematur din turneu și a trecut deja prin două intervenții chirurgicale.
Reacția din Rusia și demersurile americanilor
Președintele Federației de Lupte din Rusia, Mihail Mamiașvili, a oferit detalii despre dialogul purtat cu oficialii americani după acest caz.
„Colegii noștri americani, conducerea federației, și-au cerut scuze în mod sincer și sunt pe deplin de acord că a fost o situație intenționată”, a spus Mihail Mamiașvili, potrivit Sport.ru.
Oficialul rus a mai transmis că forul pe care îl conduce strânge în prezent toate documentele necesare pentru a se adresa instanțelor competente, solicitând atât despăgubiri pentru prejudiciul suferit, cât și descalificarea sportivei din SUA.