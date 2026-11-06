Cele două grupări și-au dat întâlnire la Mioveni, pe stadionul ”Orășenesc”, în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, piteștenii au obținut toate cele trei puncte.

Rober Sierra a deschis scorul în minutul 38, iar Leard Sadriu a înscris în propria poartă în minutul 62. În minutul 90+1, FC Argeș a obținut victoria în urma reușitei semnate de Mendy Mamadou.

Reacția lui Nuno Campos după ce Dinamo a cedat la Mioveni: ”Cred că e clar acest lucru”

După meci, Nuno Campos a analizat partida și a evidențiat că Dinamo a cedat în multe momente teren piteștenilor.

”Am început meciul cu o mare ocazie, după aceea nu am jucat deloc meciul nostru. N-am fost deloc noi, am intrat în jocul lor. Ne-am făcut jocul în repriza a doua. Față de meciul în ansamblu, poate să fie un rezultat incorect, dar le-am oferit practic o repriză adversarilor.

(n.r. despre gafa lui Stoinov) Pierdem toți, câștigăm toți, asta e cel mai important lucru. E normal să apară din când în când aceste greșeli. Mai mult mă îngrijorează ce a fost în prima repriză. Asta a fost păcat, că nu a fost ce trebuie. Cred că rezultatul nu a fost corect pentru că ne-am creat mai multe ocazii.

(n.r. despre Karamoko) Iau decizii în funcție de ce simt la antrenamente. Îmi place mult Karamoko și îmi plac și ceilalți. A fost o decizie tehnică, pentru că Diogo a jucat mai bine în alte meciuri.

Cred că e clar că facem un sezon bun. Suntem mai în față decât ne-am așteptat, dar cel mai important este să simt ambiția jucătorilor. Dacă avem aceste lucruri, putem să câștigăm orice meci”, a spus Nuno Campos.

Cum arată Superliga României