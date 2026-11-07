EXCLUSIV Laurențiu Reghecampf ia Superliga cu asalt! Ce pregătește antrenorul la FCSB: „Bate tot!”

Laurențiu Reghecampf ia Superliga cu asalt! Ce pregătește antrenorul la FCSB: „Bate tot!” Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf ar putea fi cheia succesului pentru FCSB.

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Laurentiu ReghecampfSuperligaFCSBNana Falemi
Din articol

FCSB traversează o perioadă cu rezultate oscilante de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf, iar antrenorul anunțase că își propune să lupte pentru titlu în momentul în care a acceptat oferta formației bucureștene.

După ultimul meci din campionat, înfrângerea cu ”U” Cluj din deplasare, scor 0-1, FCSB a coborât pe locul șapte în Superliga și a suferit primul eșec de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor.

Cu toate acestea, FCSB se află la doar două puncte de ultima poziție care asigură calificarea în play-off și la 12 „lungimi” de liderul Dinamo.

Laurențiu Reghecampf poate face din FCSB o super echipă: „Au calitate individuală foarte mare”

Nana Falemi a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre situația de la FCSB și a spus că are mare încredere în Laurențiu Reghecampf, chiar dacă formația roș-albastră este departe de potențialul ei maxim.

Fostul jucător de la Steaua și Petrolul crede că în momentul în care Reghe își va pune amprenta complet asupra jucătorilor lui FCSB nicio echipă din Superliga nu va putea să concureze cu formația patronată de Gigi Becali.


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„Ei încă nu au jucat la potențialul lor maxim. Asta e calitatea lui Reghe, că le poate ridica nivelul, dacă ei acum sunt la 60% din punctul de vedere al relațiilor de joc, cred că Reghe poate să îi aducă prin disciplina nemțească pentru care este recunoscut la 80% și fizic o să crească iar mult. 

Ei dacă ajung să joace la 90% din ce juca echipa lui Reghe din primul mandat, aia care le-a bătut pe Ajax și Chelsea, că să îi luăm pe ei drept model, tot o echipă românească ce a dominat campionatul și l-a câștigat clar. 

Deci dacă ajungi la 90% din relațiile alea de joc și dacă vor fi la un nivel fizic foarte bun, Steaua (n.r. FCSB) bate tot! Au calitate individuală foarte mare”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Nana Falemi e sigur că FCSB va fi în play-off! Ce spune despre lupta la titlu

Nana Falemi a fost contactat de Sport.ro, iar fostul jucător de la Steaua și Petrolul a vorbit despre șansele campioanei de a prinde play-off-ul și, ulterior, de a lupta pentru titlu.

Falemi este convins că echipa patronată de Gigi Becali va încheia sezonul regulat în primele șase poziții. În ceea ce privește șansele la titlu, despre care Laurențiu Reghecampf a declarat că este sigur că FCSB le va avea, fostul fotbalist a adoptat o poziție mai rezervată și a transmis că echipa are nevoie de timp.

(n.r. Pe FCSB o vezi în play-off?) O văd în play-off, bine-înțeles, o văd acolo. În lupta la titlu cred că încă este devreme, dar dacă este același Reghe pe care îl știm de acum zece ani, da, se luptă și la titlu FCSB.

(n.r. Reghe asta a spus, că a venit să se bată la titlu) El are ambiția asta și este un lucru bun, pentru că are tradiția Stelei (n.r. FCSB-ului) în sânge, pentru că el a jucat la Steaua (n.r. FCSB) și a câștigat titlul aici și știe cum se câștigă campionatele. Cred că Reghe poate să ia echipa asta de pe poziția de unde a preluat-o și să o facă să se bată la titlu.

El a arătat lucrul ăsta în trecut și cu Chiajna și cu Steaua (n.r. FCSB) a arătat că are capacitatea asta și sper că va repeta performanțele din trecut. Eu o cred că va fi în play-off și de acolo mai vedem cum o să arate echipa în primăvară. Eu zic că după cantonamentul de iarnă echipa va arăta super bine, la calitățile individuale pe care le au jucătorii...”, a spus Nana Falemi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

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